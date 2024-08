Fans de La Casa del Dragón, indignados con el final de la temporada 2: "Es un tráiler de 66 minutos"

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del dragón ha finalizado con un anticlimático episodio que ha dejado a muchos fans con la miel en los labios. Algunos seguidores de la precuela de Juego de Tronos han mostrado su descontento en las redes sociales, criticando el tono general de esta entrega que ha buscado una mayor exploración de la psicología de los personajes a través de los diálogos en detrimento de las batallas y momentos de acción que tanto gustan a la audiencia.

Lo cierto es que la mayoría de los fans atacaban este final de temporada porque para ver la continuación tendrán que esperar al menos dos años, 2026 es el año en el que la tercera entrega planea estrenarse. Las tropas avanzaban hacia la batalla, los líderes habían dispuesto las piezas en el tablero, solo faltaba el pistoletazo de salida para dar comienzo a la Batalla del Gaznate... un acontecimiento que ocurrirá en la siguiente tanda de episodios.

Los seguidores de la serie han expresado su descontento de distintas maneras. Algunos se lo han tomado con humor, otros han sacado a relucir su rabia y otros simplemente están decepcionados con la serie de HBO Max.

"Sentimientos encontrados con el final de La Casa del Dragón. Por un lado fue uno de mis episodios favoritos de la serie hasta ahora. Por otro lado se ha acumulado tanta tensión a lo largo de la temporada que no publicar nada durante más de dos años de espera no funciona para mí", confesó un usuario.

Mixed feelings about the House of the Dragon finale. On one hand it was one of my favorite episodes of the series so far. On the other hand there’s been so much tension built up throughout the season that not releasing any of it for a 2+ year wait doesn’t really work for me. — Thomas Huckleberry (@ThomasHuck100) August 5, 2024

"La Casa del Dragón es simplemente un espectáculo donde todo está constantemente a punto de suceder pero en realidad no sucede. La totalidad de la temporada 2 debería haber sido un arco de 3 episodios, nada más y nada menos. Y el final fue el peor final que he visto", espetó otro usuario, describiendo esa falta de clímax tan acusada en esta segunda entrega.

House of the Dragon is just a show where everything is constantly about to happen but doesn’t actually happen.



The entirety of Season 2 should have been a 3 episode arc, nothing more nothing less.



And the finale was the worst finale I’ve seen.#HBO #HouseOfTheDragon #boring — Wallin Ballin (@wallin_ballin) August 5, 2024

"La temporada 2 de La Casa del Dragón reemplazó con éxito a la temporada 8 de Juego de Tronos como las temporadas de televisión más decepcionantes y mal ejecutadas", espetó un fan también de Juego de Tronos, comparando una de las temporadas más criticadas con la segunda temporada de La Casa del Dragón.

House of the Dragon Season 2 successfully replacing GOT season 8 as the most disappointing and poorly executed seasons of television. #HOTD #HOTDS2 pic.twitter.com/zWG8OnDlIS — The Bravo Watcher (@TheBravoWatcher) August 5, 2024

"Todos acabamos de ver un tráiler de 66 minutos para la temporada 3", añadió un usuario con sentido del humor.

"Los que esperábamos un final sangriento en la casa del dragón:", dijo otro usuario en X.

"Visto el último episodio de La casa del Dragón. La primera temporada me gustó mucho, esta ha ido cuesta abajo y el episodio final ratifica el despropósito a mi parecer.

Mucho ha de remontar la historia para recuperar algo de esa emoción y tensión que caracteriza a este universo", criticó un fan del universo creado por George R.R. Martin.

Visto el último episodio de "La casa del Dragón"

La primera temporada me gustó mucho, esta ha ido cuesta abajo y el episodio final ratifica el despropósito a mi parecer.

Mucho ha de remontar la historia para recuperar algo de esa emoción y tensión que caracteriza a este universo pic.twitter.com/p1aWRbA1MI — Isaac Sánchez 🌊 (@Loulogio_Pi) August 5, 2024

"Visto el último episodio de 'La Casa del Dragón'. Reposado respecto al espectáculo dracónico que fue el anterior, de colocar piezas de cara a lo inevitable.

Puedo entender las críticas, y desde luego que el final deja con la miel en los labios, pero me ha molado mucho.", elogió otro usuario.

Visto el último episodio de ‘La Casa del Dragón’. Reposado respecto al espectáculo dracónico que fue el anterior, de colocar piezas de cara a lo inevitable.



Puedo entender las críticas, y desde luego que el final deja con la miel en los labios, pero me ha molado mucho. pic.twitter.com/rUOvjO0PBQ — Lucas | ‎⊗ ᱬ La Cabaña de Sangre ᱬ ‎⊗ (@SangreTano) August 5, 2024

"El final de temporada #LaCasaDelDragon #HouseOfTheDragons me ha sabido a poco. Entiendo que el inicio de la tercera será apoteósico porque el cliffhanger es enorme, pero se han pasado toda la 2 cebando con la gran batalla final que finalmente no han dado. Aun así, ha sido una gran temporada", dijo un usuario, valorando lo positivo y negativo de esta segunda entrega.