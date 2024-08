La Casa del Dragón: ¿Es Daemon Targaryen el Rey de la Noche o un Caminante Blanco de Juego de Tronos?

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de La Casa del Dragón ha llegado a su fin tras el estreno de su octavo episodio y, probablemente, no vuelva a lanzar nuevos capítulos hasta 2026. Aunque haya que esperar dos años para regresar a Poniente, muchos fans han encontrado una forma de que la espera se haga menos tediosa. Y es que las redes sociales se han llenado de teorías a lo largo de la temporada. Tras el estreno del capítulo 8, una de estas hipótesis ha ganado gran popularidad, donde muchos apuntan que Daemon Targaryen acabará convertido en el Rey de la Noche.

En el octavo episodio de la segunda temporada de la ficción, Daemon sufre otra de sus ya recurrentes alucinaciones en Harrenhal. Sin embargo, esta vez es Alys Ríos quien le incita directamente a acudir al Bosque de Dioses. Daemon le sigue, acercando su mano al tronco sangrante de un árbol corazón para sumergirse en una visión muy reveladora, tanto a propio devenir como para el destino de Poniente.

Además de presentar al bastardo Brynden Ríos, conocido como Lord Cuervo de Sangre quien se cree que se convirtió en el cuervo de tres ojos y de aventurar la propia muerte de Daemon en la batalla del Ojo de Dioses, el príncipe Targaryen se encuentra en su alucinación con un ejército de Caminantes Blancos, la gran amenaza que asolará Poniente casi 200 años después de La Casa del Dragón. En su visión también aparece Daenerys Targaryen como "el príncipe prometido" y que sería capaz de unir los Siete Reinos para luchar contra la Larga Noche. Es decir, Daemon conoce y entiende la ancestral profecía conocida como la Canción de Hielo y Fuego y ahora sabe que Rhaenyra debe ser la reina si el mundo de los hombres no quiere sucumbir a las oscuras y terribles amenazas que, dentro de un par de siglos, vendrán desde más allá del muro.

Pero pese a que en la visión de Daemon el personaje que lidera a los no muertos no coincide en apariencia con el Rey de la Noche, sino que se parece más a uno de los Caminantes Blancos ya visto en Juego de Tronos en varias ocasiones, que cuenta con una larga melena rubia, al igual que un Targaryen, lo cierto es que la teoría ha corrido por las redes como la pólvora.

Precisamente, esta visión y la manera en la que Daemon muere son los puntos claves que sustentan la hipótesis de que el rey consorte se convertirá en el Rey de la Noche. En el material original de George R.R. Martin en el que se basa la serie, cuando el hermano de Viserys perece en su batalla contra Aemond Targaryen en el Ojo de Dioses, el cadáver de su dragón, Caraxes, aparece en el lago, pero el cuerpo de Daemon nunca se encuentra. La apariencia de este Caminante Blanco en la visión y el hecho de que nunca se encontró el cuerpo del príncipe Targaryen son las (pocas) pruebas que muchos necesitan para dejar volar su imaginación y dar por sentado que Daemon acabará convertido en uno de los Otros, como se refiere a ellos George R.R. Martin en sus novelas.

En todo caso, son muchos los que han expuesto este argumento en redes sociales y, otros, se han limitado a reaccionar a la especulación, mostrándose entusiasmados ante la posibilidad de que este villano sea, en realidad, Daemon Targaryen.

"El cuerpo del príncipe Daemon nunca se encuentra. Parece que se convirtió en el Rey de la Noche", aventura un usuario en la red social X, anteriormente Twitter. "Acabo de leer una teoría donde Daemon es el Rey de la Noche y no quiero no verlo. Sería una manera perfecta de cerrar el círculo. Espero que sea cierto", expresaba otro.

