George R.R. Martin señala el gran fallo de la temporada 2 de La Casa del Dragón y augura terribles consecuencias

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Hace unos días, George R.R. Martin anunciaba en su blog que explicaría "todo lo que salió mal" en La Casa del Dragón, la serie de HBO Max basada en su novela Fuego y Sangre, que culminaba su segunda temporada el pasado mes de agosto. El escritor cumplió, publicando un texto en el que examinaba con detalle las implicaciones de un cambio en particular que, augura, resultará en un terrible "efecto mariposa" que afectará significativamente a las siguientes entregas de la ficción. No obstante, la entrada del blog fue borrada poco después y la plataforma ha respondido a Martin, defendiendo las licencias tomadas por los creadores de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El autor abordó en su escrito principalmente la eliminación de un personaje, Maelor, tercer hijo de Helaena y Aegon, hermano de los mellizos Jaehaerys y Jaehaera, un personaje menor que, sin embargo, resulta clave para el desarrollo posterior de la trama. Para Martin, la raíz del problema se halla en el primer episodio de la segunda entrega de la serie, y concretamente en su desenlace, el sanguinario pasaje conocido como Sangre y Queso.

En el libro, los asesinos conocidos como Sangre y Queso contratados por Daemon obligan a Helaena a elegir cuál de sus dos hijos varones (de los tres que tiene con Aegon) morirá y ella, tras intentar ofrecer su propia vida para salvar a ambos, elige al más pequeño, Maelor, de tan solo dos años. No obstante, los hombres demuestran su lado más cruel matando a Jaehaerys, el heredero, y haciendo saber a Maelor que su madre lo había condenado a él.

George R. R. Martin's blog post discussing #HouseOfTheDragon's Maelor the Missing is.. missing



So here are the screenshots for those who missed it (1/3) pic.twitter.com/3D0WKnnI05 — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) September 4, 2024

En la serie, al no existir Maelor y ser solo dos los hijos de Aegon, el cruento episodio ocurre de manera ligeramente distinta. Los asesinos solo piden a Helaena que indique cuál de los dos mellizos que duermen es el varón. "Tal y como yo lo veía, el aspecto de 'La decisión de Sophie' era la parte más fuerte de la secuencia, la más oscura, la más visceral. Odié perder eso. Y a juzgar por los comentarios en Internet, la mayoría de los fans parecían estar de acuerdo", apuntó Martin en su publicación.

"ME ASEGURARON QUE NO PERDÍAMOS AL PRÍNCIPE MAELOR"

"Me opuse a ello por todas esas razones. Sin embargo, no me opuse mucho, ni con demasiado ardor. En mi opinión, el cambio debilitaba la secuencia, pero sólo un poco. Y Ryan tenía lo que parecían ser razones prácticas para ello; no querían enfrentarse al casting de otro niño, especialmente un niño de dos años. Los niños tan pequeños inevitablemente ralentizarían la producción, y habría implicaciones presupuestarias. El presupuesto ya era un problema en La Casa del Dragón, así que tenía sentido ahorrar dinero siempre que se pudiera", señala.

"Además, Ryan me aseguró que no perdíamos al príncipe Maelor, simplemente lo posponíamos. La reina Helaena aún podría darlo a luz en la tercera temporada, presumiblemente después de quedarse embarazada a finales de la segunda. Eso tenía sentido para mí, así que retiré mis objeciones y acepté el cambio", explicó el autor. No obstante, según señala Martin, finalmente los showrunners optaron por prescindir totalmente de Maelor, quien no nacerá en las próximas entregas.

"En algún momento entre la decisión inicial de eliminar a Maelor, se produjo un gran cambio. El nacimiento del príncipe ya no se retrasaría hasta la temporada 3. Nunca nacería. El hijo menor de Aegon y Helaena nunca aparecerá", lamenta.

GRRM's deleted blog post (2/3) pic.twitter.com/qn6TE8SGMh — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) September 4, 2024

UN "EFECTO MARIPOSA"

Si bien parece que el resultado de Sangre y Queso es el mismo tanto en el libro como en la ficción a pesar del cambio introducido, es decir, la muerte del primogénito, el autor avisa de que haber prescindido de Maelor acarreará mayores consecuencias. "El cambio genera cambio", afirma Martin, usando la teoría del efecto mariposa para ilustrar su visión sobre el asunto.

En la publicación ya eliminada de su blog, el escritor describía el papel que juega el príncipe Maelor en el libro, no tanto como un personaje activo sino como motivación de otras personas y desencadenante de importantes situaciones. "Maelor por sí mismo significa poco. Es un niño pequeño, no tiene una línea de diálogo, no hace nada de importancia salvo morir... pero dónde y cuándo y cómo, eso sí importa", argumenta Martin.

Así, sin escatimar en spoilers, el autor explica que la muerte del joven príncipe provoca el suicidio de Helaena algo que, en su opinión, aún ocurrirá en la tercera temporada, aunque sin motivo aparente. "Todo sirve para algo, todo ayuda a unir las líneas argumentales, de modo que una cosa sigue a la otra de forma lógica y convincente... es una pérdida considerable", observa.

GRRM's deleted blog post (3/3) pic.twitter.com/T2ABd3preV — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) September 4, 2024

Si bien Martin expresaba a lo largo de su escrito su respeto por la serie y el equipo, también avisa que más terribles consecuencias llegarán si los showrunners siguen adelante con algunas de las licencias que piensan tomarse en las próximas temporadas. "Y habrá mariposas más grandes y tóxicas por venir, si La Casa del Dragón sigue adelante con algunos de los cambios que se están contemplando para las temporadas 3 y 4", alerta.