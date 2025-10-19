Por qué Stranger Things tiene miedo de ser la nueva Juego de Tronos

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Tras nueve años de emisión en los que se ha consolidado como una de las series más populares de la televisión reciente, Stranger Things estrenará su quinta y última temporada el 26 de noviembre. Ante la expectación del cierre del fenómeno de Netflix, Finn Wolfhard, que interpreta a Mike Wheeler, ha reconocido que el equipo teme una visceral reacción negativa como la que vivió el final de Juego de tronos, ahora tan recordada como por ser una de las ficciones más queridas en los últimos años como por su polémica conclusión.

"Creo que todos estábamos bastante preocupados, sinceramente. Del mismo modo que Juego de tronos fue destrozada en su última temporada, entramos en la quinta temporada pensando: 'Esperamos que no nos pase algo así'", revela el actor en una entrevista con Time Magazine, donde añade que se tranquilizó al comprobar la calidad de la historia: "Pero luego leímos los guiones. Sabíamos que era algo especial".

Así, Wolfhard asegura que, pese al miedo inicial, no cree que Stranger Things vaya a sufrir el rechazo que recibió Juego de tronos, que nació del contraste entre una serie adorada y un desenlace percibido como acelerado y poco coherente. El descontento cristalizó incluso en una campaña para rehacer la octava temporada, símbolo de una decepción generalizada tras años de entusiasmo casi unánime.

La calma de Wolfhard se sustenta, en parte, en que Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, subrayaron que el colofón de Stranger Things lleva años planificado y que toda la escritura de la serie ha apuntado hacia un final concreto: "Sabíamos aproximadamente cuál era la escena final desde hace años; no fue algo que tuviéramos que forzar para inventar".

Además de abordar el esperado cierre, Wolfhard ha admitido que la presión que hay al respecto no es nueva para él, sino algo con lo que lleva conviviendo desde la explosión de popularidad de Stranger Things en su infancia: "Como actor infantil, intentas facilitar las cosas a los demás. No sabes cómo alzar la voz por ti mismo. No sabes cómo pedir un descanso... Fue increíble y, de forma subconsciente, aterrador tener 13 años y que, de repente, todo el mundo supiera quién eras".

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. Los cuatro episodios que conforman el primer volumen se estrenarán el 26 de noviembre, y la duración de cada uno será, respectivamente, de 1 hora y 8 minutos, 54 minutos, 1 hora y 6 minutos y 1 hora y 23 minutos. La segunda parte de la temporada final, compuesta por tres entregas, verá la luz el 26 de diciembre, mientras que la tercera, que está reservada para el último episodio, el 1 de enero de 2026.

En Stranger Things 5 regresan Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Jim), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), Priah Ferguson (Erica), Brett Gelman (Murray) y Jamie Campbell Bower (Vecna). Linda Hamilton, icono de Terminator, se suma al reparto en un papel aún no revelado.