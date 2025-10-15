George R.R. Martin explica el motivo real del retraso de Vientos de invierno

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Desde 2011, cuando publicó Danza de dragones, George R.R. Martin tiene pendiente continuar la historia de Canción de hielo y fuego, la saga literaria en la que se basó Juego de tronos. HBO se vio obligada a concluir la serie por su cuenta sin material que adaptar cuando su historia se adelantó a los libros. A años después, los fans todavía siguen pendientes el sexto volumen, Vientos de invierno, y el séptimo, Sueño de primavera. Ahora, el autor ha precisado cuál es el núcleo del problema.

"Sé que existe toda esta controversia sobre Vientos de invierno y lo tarde que va, pero siempre he tenido problemas con los plazos", afirma Martin en la New York Comic-Con. "No me siento bien incumpliendo contratos o pasando una fecha límite ni nada por el estilo", añade el escritor, que ha subrayado que detesta fallar a compromisos, pero que su relación con las fechas de entrega y su capacidad para cumplir plazos siempre ha sido complicada.

Martin recordó, como ejemplo, su experiencia con El caballero errante, el primer relato de Dunk y Egg, cuya adaptación televisiva llegará a HBO Max el 19 de enero con El caballero de los Siete Reinos. El texto formaba parte de la antología Leyendas, y el editor llegó a amenazar al escritor con excluirlo del volumen por las demoras.

"Estaba escribiendo la historia y, como siempre, me estaba costando. Iba tarde y tenía una fecha límite a final de año", rememoró Martin, que hizo la entrega el 31 de diciembre, "apenas a tiempo tras una semana entre Navidad y Año Nuevo en la que me volví loco".

El autor admite que la presión en torno a Vientos de invierno se ha amplificado tras el fenómeno global que supuso el éxito de Juego de tronos y sus series derivadas, aunque en sus últimas intervenciones públicas ha defendido su compromiso con la escritura del sexto libro.

La cronología del retraso de publicación se remonta a 2010, cuando Martin empezó a ofrecer detalles del avance en su libro con altibajos y plazos autoimpuestos que no se cumplieron. En 2022, llegó a sugerir que había superado las mil páginas de manuscrito con varias centenas por escribir, y a mediados de 2025 reiteró que la obra sigue en curso.

A la espera del lanzamiento de Vientos de invierno, las adaptaciones televisivas de la obra de Martin no cesan. Además de La casa del dragón (basada en Fuego y sangre), cuya tercera temporada llegará a HBO Max en verano de 2026, el 19 de enero se estrena El caballero de los Siete Reinos, serie compuesta por seis capítulos de entre 30 y 40 minutos de duración que adaptará, precisamente, el relato que le hizo pasar a Martin una navidades difíciles. La serie está creada por Ira Parker y el propio Martin, quienes también ejercen como productores ejecutivos.

"Un siglo antes de los acontecimientos relatados en Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de El caballero de los Siete Reinos.