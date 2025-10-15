Muy buenas noticias para la temporada 3 de La Casa del Dragón

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

El 2026 será un gran año para los fans de Poniente, ya que acogerá el estreno de dos ficciones basadas en el universo literario de fantasía épica y violenta de George R.R. Martin. Mientras que recientemente se daba a conocer que El caballero de los Siete Reinos llegará a HBO Max el próximo 19 de enero, la esperada tercera temporada de La Casa del Dragón todavía no cuenta con una fecha de estreno concreta. En todo caso, las últimas informaciones sobre la ficción protagonizada por Emma D'Arcy y Olivia Cooke son más que halagüeñas.

Según recoge CBR, las últimas informaciones revelan que la temporada 3 de La Casa del Dragón ya ha terminado su producción, que comenzaba el pasado mes de marzo.

La ficción aún tiene que pasar por posproducción antes de ver la luz, pero todo apunta a que podría estar lista para aterrizar en HBO Max en verano, quizá en la misma ventana de lanzamiento de la anterior entrega.

House of the Dragon Season 3 Wraps Filminghttps://t.co/7wogjzXK3p — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) October 11, 2025

Y es que, según reveló Casey Bloys, máximo responsable del servicio de streaming en una entrevista con Deadline durante la alfombra roja de la gala de los Premios Emmy 2025, la tercera temporada de La Casa del Dragón llegará "justo fuera de la ventana de elegibilidad para los Emmy 2026", plazo que concluye el 31 de mayo.

Basada en el libro Fuego y sangre, La Casa del Dragón está ambientada 200 años antes de los eventos de Juego de tronos y narra la caída de la poderosa dinastía Targaryen, que se ve envuelta en una cruenta guerra conocida como la Danza de Dragones. Según los planes del showrunner, Ryan Condal, la tercera entrega, que verá una escalada significativa del conflicto entre Negros y Verdes, será también la penúltima, ya que la idea es que la ficción finalice con su cuarta temporada.

El reparto de la nueva entrega aúna caras conocidas, como la de D'Arcy, Cooke o Matt Smith, que retomarán sus papeles de Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower y Daemon Targaryen, respectivamente y nuevos fichajes como los de Annie Shapero como Alysanne Blackwood, James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin y Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly, entre otros.