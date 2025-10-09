Fecha de estreno y tráiler de El caballero de los Siete Reinos, la nueva precuela de Juego de tronos - HBO

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie basada en el universo épico de fantasía de Canción de Hielo y Fuego, creado por George R.R. Martin, ya tiene fecha de estreno. Será el lunes 19 de enero en España (domingo 18 de enero en tierras americanas) cuando vea la luz la ficción ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Juego de tronos que ha lanzado, además, un nuevo tráiler.

Compuesta por seis capítulos de entre 30 y 40 minutos de duración, la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos adaptará el primer Cuento de Dunk y Egg, El caballero errante. Además, y tal y como confirma el adelanto, la nueva producción promete un tono menos grave y mucho más ligero que los de las dos series anteriores de la saga, Juego de Tronos y La Casa del Dragón.

"Un siglo antes de los acontecimientos relatados en Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopis oficial de la serie.

El reparto está compuesto por Peter Claffey como Ser Duncan 'Dunk' el Alto, Dexter Sol Ansell como Egg, Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.

El caballero de los Siete Reinos está creada por Ira Parker, que es también showrunner de la ficción, y el propio Martin. Ambos ejercen, además, como productores ejecutivos junto a Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis. Owen Harris y Sarah Adina Smith son los directores.