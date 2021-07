El guionista de Loki explica cómo funciona el Multiverso Marvel y la llegada de Kang

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

El final de Loki cambió el Universo Cinematográfico Marvel para siempre. La serie protagonizada por Tom Hiddleston ha abierto la puerta del ansiado Multiverso, un inmenso mundo de posibilidades de cara al futuro del estudio, que tendrá un papel fundamental en varios de los próximos proyectos de la compañía.

Por este motivo, el guionista principal de la serie, Michael Waldron, ha querido aclarar durante una entrevista con ScreenCrush cómo funcionan algunos de los elementos principales de la franquicia asociados al Multiverso.

"Hay distintas versiones del tiempo que siempre ocurren a la vez. Así que tú y yo estamos teniendo esta conversación ahora mismo. Hay otra versión en la que tuvimos esta conversación hace 10 segundos. Hay otra en la que tenemos esta conversación dentro de 10 segundos" ha explicado Waldron antes de señalar: "En general, esas tres versiones (se podría decir literalmente que todos son universos diferentes en diferentes líneas de tiempo) son todas iguales".

"Hay pequeñas fluctuaciones diminutas en cada versión de tiempo. Así que en la conversación entre usted y yo, cinco de cada diez veces, contesto y digo: 'Hola'. Y cuatro de cada diez veces, digo: 'Oye, encantado de conocerte'. Y tal vez una vez de cada diez, yo diría, 'Oye tío, que te jodan. No quiero hacer esta entrevista", ha continuado explicando el guionista.

Según Waldron, si se amplía la línea de tiempo, es posible que no se vea como una línea recta. "Puede parecer casi como las hebras entrelazadas de una cuerda que fluctúa y se clava aquí y allá", ha explicado. Cuando realmente una alteración se convierte en un problema para la Agencia de Variación Temporal es cuando, según señala Waldron, "una nueva línea de tiempo podría producir una nueva versión de El que permanece". El escritor ha afirmado que en realidad eso es "contra lo que se están protegiendo" la AVT.

Por tanto, más allá de la conspiración, se confirma que la Agencia tenía un objetivo legítimo y que realmente El que permanece estaba diciendo la verdad cuando advirtió a Sylvie y Loki de que su muerte podría traer a este mundo a Kang el Conquistador.

Aunque aún es pronto para saber cómo afectará el Multiverso al MCU, de momento ya hay dos proyectos que girarán en torno a él. El primero es Spider-Man: No Way Home, en la que el trepamuros de Tom Holland tendrá que enfrentarse a villanos de los Universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield y la segunda será Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llegará en marzo de 2022 y que mostrará al personaje de Benedict Cumberbatch uniendo fuerzas con Bruja Escarlata para detener a una amenaza mayor.