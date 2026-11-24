God of War ficha a Deborah Ann Woll: la estrella de Daredevil volverá a ser Faye en la serie de Prime Video - DISNEY/PLAYSTATION

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La serie en imagen real de God of War recupera a la Faye de los videojuegos. Deborah Ann Woll, conocida por interpretar a Karen Page en Daredevil y su secuela, Daredevil: Born Again, se incorpora a la adaptación de Prime Video para encarnar a la esposa de Kratos y madre de Atreus.

La intérprete recuperará así el papel al que dio vida en el videojuego God of War Ragnarök, publicado en 2022, y compartirá reparto con Dave Bautista y Callum Vinson, los protagonistas de la ficción.

Según la descripción oficial difundida por Amazon MGM Studios, Faye es la misteriosa esposa fallecida de Kratos cuya repentina muerte desencadena los acontecimientos de la historia. Padre e hijo emprenden un viaje para esparcir sus cenizas y, durante el recorrido, descubren secretos que les hacen cuestionarse hasta qué punto la conocían realmente. La aventura también pondrá a prueba su relación: mientras Kratos intenta enseñar a Atreus a ser un dios mejor, el pequeño trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

El fichaje refuerza la conexión entre la adaptación y el reparto de los videojuegos, ya que Woll no será la única intérprete que trasladará su personaje a la pequeña pantalla: Alastair Duncan también retomará su papel como Mimir.

Además, la vinculación de la actriz con la franquicia continuará en God of War Laufey, el próximo videojuego protagonizado por Faye, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Según informa Deadline, Woll siempre fue la opción de los productores para interpretar al personaje en la serie, aunque no llegó a participar en la primera etapa del rodaje.

Su incorporación llega después del relevo al frente del reparto ya que el pasado mes de agosto Dave Bautista sustituyó a Ryan Hurst como Kratos después de que este sufriera una grave lesión durante la grabación. El rodaje con la estrella de Guardianes de la Galaxia ya está en marcha en Vancouver y la producción ha comenzado de nuevo, sin aprovechar el material filmado con su predecesor.

Además de Bautista, Vinson y Woll, el elenco reúne a Mandy Patinkin como Odín, Ed Skrein como Baldur, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif y Sonya Walger como Freya. También participan Max Parker como Heimdall, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok, junto a Island Austin como Thrud, Ben Chapple como Magni, Louis Cunningham como Modi y Evelyn Miller como Gna.

God of War cuenta con un encargo de dos temporadas, que está previsto rodar de forma consecutiva, y tiene a Ronald D. Moore, creador de series como Outlander o Galáctica: Estrella de Combate, como showrunner, guionista y productor ejecutivo. Frederick E. O. Toye, director de episodios de Shogun, The Boys y Fallout, se encargará de los dos primeros capítulos.