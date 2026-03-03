David Jaffe, creador de God of War, destroza la serie de Prime: "Parece que Kratos está cagando en el bosque" - PRIME VIDEO / SANTA MONICA STUDIO

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

David Jaffe, creador de la saga de videojuegos God of War, ha arremetido con dureza contra la primera imagen oficial de la adaptación en imagen real que prepara Prime Video. Pese a subrayar al mismo tiempo su confianza en el equipo de la serie, Jaffe describe la instantánea como "muy mala en muchos sentidos" y sostiene que "parece que Kratos está cagando en el bosque".

La plataforma de streaming compartió la fotografía en cuestión el 27 de febrero para anunciar el inicio del rodaje del proyecto, que se centrará en la etapa nórdica de la franquicia y en la relación del dios de la guerra y su hijo.

En el primer vistazo a la ficción, Kratos aparece en un bosque ligeramente inclinado con las manos en sus muslos mientras observa a su hijo Atreus tensar el arco, concentrado en su objetivo.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/KCnElm4OpL — Prime Video (@PrimeVideo) February 27, 2026

"Estoy seguro de que todo el mundo se está esforzando muchísimo, pero esto es estúpido", afirma Jaffe en su canal de YouTube, donde matiza que confía en el equipo cretivo de God of War pese a su desconteto con la imagen.

"Dos cosas pueden ser ciertas. Esta puede ser una imagen terrible, que lo es. Es muy mala en muchos sentidos. Y [el showrunner] Ron Moore es fantástico. No tengo absolutamente ninguna duda de que va a ser una buena serie", apunta.

El diseñador de videojuegos asegura que su problema no es la elección de Hurst, actor de Hijos de la anarquía y The Walking Dead, como el célebre guerrero espartano que vertebra la franquicia de PlayStation, sino la pose del personaje en la "imagen jodidamente estúpida". "Kratos en esta postura, con esta expresión, parece idiota", opina.

"Si vas a revelar, por primera vez, un personaje totalmente nuevo para la mayoría en el que esperas cimentar tu serie... ¿esta es la forma en que lo presentas?", plantea Jaffe, que indica que "puede que sea deliberado, puede que estén pensando 'queremos centrarnos en la historia padre-hijo y si lo mostramos con su rabia espartana y todo eso quizá la gente no quiera ver la serie'". Aceptada esa posibilidad, Jaffe sugiere a Prime Video: "¿Podríais encontrar una imagen en la que no parezca que Kratos está cagando en el bosque? Porque eso es lo que parece la foto".

GOD OF WAR ADAPTARÁ LA ETAPA NÓRDICA DE LOS VIDEOJUEGOS

La serie de Prime Video tomará como base el arco argumental de God of War y God of War Ragnarök, donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

God of War, que espera seguir la estela de éxito marcada por otras adaptaciones de videojuegos como The Last of Us en HBO o Fallout en Prime Video, todavía no tiene fecha de estreno, aunque Amazon ya ha dado luz verde a dos temporadas de la ficción. Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) ejerce de guionista, showrunner y productor ejecutivo, mientras que Frederick E.O. Toye, realizador de Shogun, por el ganó el Emmy a mejor dirección en serie dramática, The Boys o Watchmen dirigirá los dos primeros episodios.

Además de Hurst como Kratos, el reparto de God of War lo encabezan Callum Vinson como Atreus, Ed Skrein como Baldur, Mandy Patinkin como Odín, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Max Parker como Heimdall, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn como Brok y Jeff Gulka como Sindri.