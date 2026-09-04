VÍDEO: La bestial transformación de Dave Bautista para Kratos en la serie de God of War - NETFLIX / SONY INTERACTIVE

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Dave Bautista será Kratos en la serie de God of War que prepara Prime Video. Ahora el actor ha compartido un vídeo donde muestra su bestial preparación física para interpretar al personaje, y revela el tiempo que le falta de entrenamiento para llegar hasta donde necesita.

Como puede apreciarse, Bautista aparece en su sala de entrenamiento y quitándose la camiseta, dejando claro que sigue en plena forma tras varias semanas entrenando sus músculos para dar vida a Kratos. "Ya llevo tres semanas retomando el entrenamiento con pesas. Dos meses más para llegar a donde necesito estar", afirmó la estrella de Guardianes de la Galaxia y Los hermanos demolición en la publicación que acompañaba al vídeo.

"¡Es como montar en bici!", añadió el actor, que también interpretará a Kurgan en el reinicio de Los inmortales protagonizado por Henry Cavill. Bautista asumió oficialmente el papel de Kratos el pasado 20 de agosto, tomando el relevo de Ryan Hurst después de que el actor sufriera una lesión durante el rodaje y Prime Video decidiera sustituirlo. Hurst se desgarró el bíceps mientras trabajaba en el set y tuvo que someterse a una cirugía, una intervención que habría retrasado el reinicio de la producción hasta 2027.

BAUTISTA FILMARÁ TODAS LAS ESCENAS QUE HURST YA HABÍA GRABADO

La serie a la que Prime Vídeo dio luz verde para dos temporadas que se filmarán de manera consecutiva, comenzó su rodaje en Vancouver el pasado mes de febrero, aunque la lesión de Hurst obligará ahora a repetir todas las escenas que había grabado, con Bautista ocupando su lugar como Kratos.

En cuanto a la trama, la ficción tomará como base el arco argumental de God of War y God of War Ragnarök, donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas.

Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor y Atreus, al que interpretará Callum Vinson, trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

Creada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), quien además ejerce como productor ejecutivo, God of War también cuenta en su elenco con Mandy Patinkin como Odín, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Max Parker como Heimdall, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn como Brok y Jeff Gulka como Sindri.