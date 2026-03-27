La serie en imagen real de God of War ficha a Sonya Walger como Freya - SANTA MONICA STUDIO/SONY/CBS

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

La serie en imagen real de God of War que prepara Amazon Prime Video, con Ryan Hurst (Hijos de la Anarquía) como Kratos, sigue engrosando su elenco. Sonya Walger (Para toda la humanidad) será quien interprete en esta adaptación de la mítica saga de videojuegos a Freya.

Según informa Deadline, Walger, conocida por su papel de Penny Hume en Perdidos, encarnará en la serie a Freya, uno de los personajes clave en los videojuegos de God of War. El personaje de Freya es una diosa y princesa de los Vanir. Sin embargo, también es la exesposa de Odín, el señor y soberano de Asgard.

La magia que posee la antigua reina de las valquirias es tan poderosa como ancestral. Cuando su infeliz matrimonio con Odín tocó a su fin, Freya fue aislada de su familia y exiliada de Vanaheim, uno de los Nueve Mundos de la mitología nórdica, hogar de los Vanir, vinculados con la fertilidad, la sabiduría y la magia antigua. Así pues, Freya pasó un siglo viviendo en Midgard, el mundo de los mortales, y fue temida por los humanos bajo el sobrenombre de Bruja del Bosque.

LA CONEXIÓN ENTRE FREYA Y KRATOS EN GOD OF WAR

Freya es una poderosa aliada de Kratos tanto en el primer juego de God of War como en Ragnarök. Inicialmente, la diosa a la que interpretará Walger comparte una alianza con Kratos, a quien dará vida Hurst en la serie, al menos hasta que el feroz guerrero se ve obligado a matar a su amado, aunque distanciado, hijo Baldur, para protegerla.

Sin embargo, aunque Freya juró acabar con Kratos, ambos finalmente se reconcilian en la última entrega de la saga, God of War: Ragnarök, retomando su alianza y estrechando lazos.

En cuanto a la futura serie de Prime Video, la ficción tomará precisamente como base el arco argumental de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor, y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

La serie se anunció en 2022, con Sony Pictures Television y PlayStation Productions como productoras asociadas. Inicialmente, Rafe Judkins figuraba como showrunner, con Mark Fergus y Hawk Ostby al guion, pero en 2024 el proyecto vivió un replanteamiento, y Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) tomó el testigo y confirmó su intención de iniciar la producción este 2026, aunque todavía no hay fecha de estreno.