Dave Bautista revela que ganó 9 kilos de puro músculo para ser Kratos en God of War - WARNER BROS. / SONY INTERACTIVE

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Dave Bautista será Kratos en la serie de God of War que prepara Prime Video. Ahora, la estrella de la saga Guardianes de la Galaxia ha revelado que ganó 9 kilos de puro músculo para interpretar el papel del feroz guerrero espartano.

"He ganado 20 libras (9 kilos) para GOW", afirmó Bautista en sus historias de Instagram, donde apareció luciendo una camiseta del videojuego y acompañó la publicación con un sticker con el número 250, en referencia a su Peso actual: UNOS 113,5 KILOS.

La estrella de Dune o Los hermanos demilición asumió oficialmente el papel de Kratos el pasado 20 de agosto, tomando el relevo de Ryan Hurst después de que el actor sufriera una lesión durante el rodaje y Prime Video decidiera sustituirlo. Hurst se desgarró el bíceps mientras trabajaba en el set y tuvo que someterse a una cirugía, una intervención que habría retrasado el reinicio de la producción hasta 2027.

Dave Bautista has gained 20 pounds in preparation to play Kratos in Prime Video’s upcoming live-action ‘God of War’ pic.twitter.com/1F3LWM0DB4 — SIMONSAYSDRIP (@simonsaysdrip) November 3, 2026

BAUTISTA Y SU BESTIAL PREPARACIÓN FÍSICA

Ya el pasado septiembre, Bautista, quien también interpretará a Kurgan en el reinicio de Los inmortales protagonizado por Henry Cavill, publicó un vídeo en el que mostraba su bestial preparación física con pesas para interpretar a Kratos en la serie de God of War.

"Ya llevo tres semanas retomando el entrenamiento con pesas. Dos meses más para llegar a donde necesito estar", afirmó entonces el actor, asegurando que era "como montar en bici". En cuanto a la trama, la ficción tomará como base el arco argumental de God of War y God of War Ragnarök, donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años, en mitad de una odisea de violencia y mitología nórdica, atravesando tierras hostiles pobladas por dioses y criaturas monstruosas.

Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye, una aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor y Atreus, al que interpretará Callum Vinson, trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

Creada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), quien además ejerce como productor ejecutivo, God of War también cuenta en su elenco con Mandy Patinkin como Odín, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Max Parker como Heimdall, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn como Brok y Jeff Gulka como Sindri.