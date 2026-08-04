Dave Bautista sustituirá a Ryan Hurst como Kratos en la serie de God of War - PRIME VIDEO/MARVEL

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

La serie de God of War que prepara Prime Video ya ha encontrado sustituto para Ryan Hurst quien, tras sufrir una grave lesión en el set, se vio obligado a desvincularse del proyecto. Ahora, Amazon MGM Studios y Sony Pictures quieren que Dave Bautista tome su testigo para dar vida a Kratos en la ficción.

Según informa Deadline, el actor de Guardianes de la Galaxia y Dune se encuentra en negociaciones para encabezar el elenco de la serie, cuyo rodaje lleva suspendido desde finales de junio, cuando Hurst se desgarró el bíceps mientras realizaba una escena de acción. La lesión requirió una intervención quirúrgica seguida de una larga recuperación, por lo que decidieron buscar un sustituto de cara a comenzar los preparativos en agosto para retomar el rodaje a mediados de octubre en Vancouver.

La trayectoria de Bautista como luchador profesional le permitiría meterse en la piel de un personaje tan exigente físicamente como Kratos con poca antelación, convirtiéndolo en el candidato perfecto para unirse al proyecto. Además, el actor acaba de terminar de rodar la nueva película de Highlander, para la que tuvo que ganar masa muscular.

DAVE BAUTISTA SERÁ KRATOS EN LA SERIE DE GOD OF WAR

El rodaje de God of War con Hurst como Kratos había comenzado el pasado mes de febrero y, según Deadline, se filmaron cuatro episodios, que ahora tendrán que volver a grabarse. La serie, que cuenta con Ronald D. Moore como showrunner, productor ejecutivo y guionista, tiene previsto rodar su segunda temporada inmediatamente después de la primera.

God of War adaptará la mítica saga de videojuegos homónima de PlayStation, tomando como base el arco argumental de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor, y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

Completan el elenco de la ficción Callum Vinson como Atreus, Sonya Walger como Freya, Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok, entre otros.