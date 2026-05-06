Charlie Cox adelanta el futuro de Matt Murdock tras el radical final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again

Charlie Cox adelanta el futuro de Matt Murdock tras el radical final de la temporada 2 de Daredevil - MARVEL

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

El final de la segunda temporada de Daredevil: Born Again ha supuesto un punto de no retorno para el Diablo de la Cocina del Infierno. En el último episodio de la entrega, Matt toma una drástica decisión para ayudar a Karen Page y acabar con la alcaldía de Kingpin y Charlie Cox, el actor que le da vida, ha reflexionado sobre sus implicaciones y lo que supone para el futuro de su personaje.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Tal y como hiciera Tony Stark en su día, Matt Murdock ha revelado públicamente su doble vida, admitiendo ser quien se esconde tras la máscara de Daredevil y demostrando sus habilidades ante un juzgado atestado de gente y cámaras. Se trata de un momento clave en la historia del personaje que no solo ha sorprendido a los fans, sino que también asombró al propio Cox.

"Cuando me lo dijeron por teléfono, me quedé de piedra, porque eso es algo que no se puede deshacer, a menos que se piense recurrir a los hijos del Hombre Púrpura de los cómics", explicó el actor en una entrevista concedida a ScreenRant, mostrándose en todo caso, emocionado con la idea. "Cualquier cosa grande y atrevida me gusta", aseguró.

"Y me gusta que Marvel suele manejar las situaciones como lo hace. Es algo así como: 'Hagámoslo y luego ya veremos cómo arreglarlo si hace falta'. Así que es una trama genial", expuso el intérprete.

El jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, Brad Winderbaum, explicó que la decisión de revelar la identidad de Matt fue algo que surgió relativamente pronto, "durante el desarrollo de la segunda temporada". "No sé si Dario [Scardapane] empezó la segunda temporada sabiendo que iba a terminar así. A medida que se iban concretando esos primeros desarrollos, empezamos a fijarnos en los cómics y el material original y sentimos que esa era la dirección que la historia quería tomar", expresó.

Por otro lado, abordando el gran enfrentamiento final entre Daredevil y Kingpin, Cox opinó que "resume a la perfección quién es él [Matt]". "Es alguien que siempre lucha por sí mismo y por nosotros, el colectivo, para que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Creo que lo que le mantiene en marcha es la idea de que, si todo el mundo pudiera sacar a relucir la mejor versión de sí mismo más a menudo, el mundo sería un lugar mejor", explicó. Y es que, al final, la confrontación entre héroe y villano no se resuelve con violencia sino con diálogo, ya que Matt es capaz de hacerle ver a Fisk el mal causado y arrancarle la promesa de dejar la ciudad.

EL FINAL DE DAREDEVIL BORN AGAIN ES "AUDAZ"

También la actriz que da vida a Karen Page, Deborah Ann Woll, compartió su opinión del final de la temporada con el medio estadounidense, revelando su reacción al enterarse de que Matt iba a exponerse de esa manera. "Fue una locura. Es una evolución emocionante, ¿verdad?", expresó. Para la intérprete, Daredevil: Born Again es "una serie en la que no puedes seguir contando la misma historia una y otra vez" y le "impresionó mucho que los guionistas dieran un paso tan audaz".

"La idea era que, al final, se trataba de salvar a Karen, pero, sinceramente, lo que me encanta de Karen es que su principal objetivo siempre es salvar la ciudad", señaló Woll. "Y sí, lo hizo. Al final salvó a Karen, pero lo hizo para que ganáramos y pudiéramos acabar con Fisk. Y creo que esa es una distinción importante", remarcó.

En cuanto al futuro de su personaje, que en los últimos compases del episodio ve cómo se llevan detenido a Matt, la actriz cree que "pasa por crear una red de contactos". "Su futuro consiste en seguir luchando juntos por una buena causa, y esto supone un pequeño contratiempo, pero no creo que cambie ese futuro. Creo que ella es alguien que ahora tiene experiencia en luchar contra el sistema, en moverse dentro del sistema, en buscar la verdad", valoró y apuntó que, "a sus ojos", Matt "no es un criminal que esté entre rejas".