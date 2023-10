El giro zombie del final de Ahsoka descoloca a los fans: "¿En qué momento Star Wars se convirtió en The Walking Dead?"

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Ahsoka ha estrenado su octavo episodio y, con ello, Star Wars ha puesto fin a la primera temporada de la serie. El proyecto ha sido muy celebrado por parte de los fans gracias a sonados regresos e impactantes escenas que conectan con el pasado de la saga. Una de ellas ha llegado con el desenlace de la propuesta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Cuando Ahsoka, Ezra y Sabine llegan hasta la fortaleza en la que Thrawn se esconde, este envía a un grupo de soldados de asalto para retenerlos. Los tres Jedi les derrotan fácilmente, pero es entonces cuando Thrawn juega su última carta. El villano les pide a las tres Grandes Madres que actúen según lo previsto, y estas conjuran un hechizo que resucita a los soldados.

Por primera vez en imagen real, los zombies han hecho acto de presencia en Star Wars gracias a los poderes de las brujas. En realidad es algo que se había visto anteriormente en The Clone Wars y en el videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order, entre otros proyectos. Pero para el público general ha sido una sorpresa que ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

Muchos fans han alabado la arriesgada decisión. "Ahora existen zombies en Star Wars pero en live action, fue de lo más épico del episodio", comenta un usuario a través de X (Twitter), referenciando a su presencia en el universo expandido Legends y también en los mencionados proyectos animados o videojuegos. "Los stormtrooper zombies no estaban en mi cartón del bingo", se sorprende otro.

"¿En qué momento Star Wars se convirtió en The Walking Dead?", se cuestiona un seguidor, impactado por el giro en la serie. "Los Night Trooper zombies me hacen preguntarme si también pueden explorar el Proyecto Blackwing en imagen real. Realmente nunca pensé que los Stormtrooper zombies serían tan aterradores, pero el final de Ahsoka demostró que estaba equivocado", sugiere un fan en referencia a la historia de Legends Las tropas de la muerte.

Night Trooper zombies makes me wonder if they can also explore "Project Blackwing" in live-action.

Otros, sin embargo, se ríen del momento, dado que en episodios anteriores las teorías fan apuntaban en dicha dirección pero parecían haber sido desechadas. "Fans: '¡Los soldados de la muerte de Thrawn son zombies resucitados por las Grandes Madres!' Filoni y compañía: 'Definitivamente están vivos y se les puede matar y no son zombies'. Filoni y compañía: 'Jaja, es broma, los convertiremos en zombis más tarde'", recrea @typesetjez.

"¡Este Death Trooper zombie ha tenido una de las escenas de muerte más geniales!", se alegra un usuario sobre el momento en que Sabine consigue usar la Fuerza y atravesar el cráneo de su rival con su espada láser. "Finalmente los Death Troopers hacen honor a su nombre. Los Zombies Troopers fueron canonizados", expone @VictorIVNReal.

"Ahora necesito una figura de los zombie troopers", pide un fanático de la serie. "Los stormtroopers zombies son mis nuevos villanos de Star Wars favoritos", asegura otro. En líneas generales, a la mayoría de fans les ha convencido la llegada de los muertos vivientes a la saga en imagen real.

Pero no todos aceptan el giro de guion de Ahsoka. Hay quienes lo critican, acusándolo de absurdo y sin sentido. "Me perdieron con los soldados de asalto zombies. Esta serie va más allá de mi comprensión", se lamenta un seguidor. "Ahsoka parece un fan fiction. Soldados de asalto zombies y justo a tiempo para Halloween, bravo Disney", ironiza @oshrilkal.

