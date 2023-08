La teoría de The Walking Dead que conecta a Rick Grimes con la CRM desde la temporada 1

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 9 de The Walking Dead estableció la primera conexión entre Rick Grimes (Andrew Lincoln) y la CRM, cuando la organización se llevó al protagonista en helicóptero. Desde entonces, tanto la serie principal como los spin-offs han dejado caer que Rick fue captado con la intención de ser un sujeto de estudio, pero una nueva teoría apunta a que la relación entre Grimes y la comunidad podría remontarse a la primera temporada de TWD.

En los primeros 15 minutos del episodio piloto, aparece lo que podría ser una referencia a la CRM. Rick está deambulando cerca de un hospital cuando se encuentra con un helicóptero. Este helicóptero vuelve a aparecer cuando Rick aparece montando a caballo por la ciudad. Rick ve su reflejo en un rascacielos e intenta ir en la misma dirección, pero no puede continuar por culpa de una horda de caminantes.

En el momento del lanzamiento del episodio en 2010, la CRM todavía no era parte de la trama oficialmente, pero esta nueva teoría asegura que la organización podría estar al mando de ese primer helicóptero que vio Rick. Además, Rick sobrevivió en coma durante aproximadamente un mes mientras la mayoría de la gente se estaba convirtiendo, por lo que es posible que la CRM hubiera cuidado de él en ese tiempo, aprovechando para experimentar con él.

The Walking Dead: World Beyond respalda también la teoría de que Rick ha sido un experimento de la CRM todo el tiempo. En el final de la segunda temporada, una escena poscréditos muestra a un médico francés viendo un mensaje en vídeo del doctor Jenner, momento en que aparece otro hombre apuntándole con un arma.

Esta secuencia revela la importancia del equipo de investigación francés no solo para los supuestos intentos de encontrar una cura para el virus, sino también para la propagación en Estados Unidos y la aparición de variantes. Teóricamente, el equipo de Primrose podría haber unido fuerzas con la CRM, que luego utilizó una variante del virus en Rick para probar cualquier reacción adversa o incluso para buscar una posible cura infectándolo primero. Si estas pruebas resultaron exitosas, la CRM puede incluso haber usado o almacenado su sangre con la intención de formular una cura.

Si a Rick le inyectaron una mutación del virus y una cura experimental, esto daría mucho juego en su spin-off con Michonne. Es posible que Rick haya descubierto la verdad sobre las variantes y los experimentos, lo que podría haber influido en sus razones para escapar de la CRM. Esta teoría de que Rick pudo haberse infectado y curado ya plantea la pregunta de qué habría sucedido si hubiera muerto o sido mordido en temporadas pasadas. Además, en cualquier momento de su pasado en el que murieron sus seres queridos, sin saberlo, podría haber tenido la respuesta para salvarlos. En cualquier caso, The Walking Dead: The Ones Who Live tendrá que dar más detalles sobre la CRM y qué fue de Rick cuando fue capturado por el helicóptero, así como reunir al protagonista con Michonne r(Danai Gurira).