El final de Ahsoka: Zombies, el verdadero plan de Thrawn y grandes pistas para la temporada 2

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Ahsoka ha sido una de las series de Star Wars más aclamadas por los fans en mucho tiempo. El proyecto de Dave Filoni ha llegado irremediablemente a su fin con el octavo y último episodio. Y lo ha hecho con un desenlace muy abierto y sembrando la duda de lo que está por venir en el futuro.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio anterior, Ahsoka se reencontraba con Sabine y Ezra. Juntos, los tres héroes se apresuraban a ir a por el Gran Almirante Thrawn antes de que este saltase al hiperespacio y regresara a la galaxia de siempre. Mientras tanto, el villano terminaba de cargar unos misteriosos cofres en su nave.

Los Jedi llegan finalmente a la fortaleza donde se esconde Thrawn y desde la que se accede a su nave. Allí, son asediados por un escuadrón de soldados imperiales a los que derrotan fácilmente. Sin embargo, estos son resucitados por las tres Grandes Madres, convirtiéndolos en zombies mucho más difíciles de matar. Además, Morgan Elsbeth ha sido recompensada por las hechiceras, recibiendo el estatus de Hermana de la Noche y la Espada de Talzin. Con este poderoso arma, se une a la batalla y se enfrenta en un igualadísimo duelo con Ahsoka.

Por su parte, Ezra y Sabine son frenados por dos stormtroopers de la muerte (Night Troopers de élite) que también son zombies. Es en esa lucha cuando se resuelve una de las subtramas de Ahsoka. Sabine está a punto de morir ahogada por uno de los soldados. En un intento desesperado por sobrevivir, decide confiar en la Fuerza, tal y como le había pedido su maestra. Así, estira la mano en dirección a su espada y, por fin, consigue atraerla, matando a su rival.

Con esta secuencia, la mandaloriana demuestra que también es sensible a la Fuerza, aunque hasta ahora no hubiera conseguido usarla. Gracias al desarrollo de su conexión con la Fuerza, la joven también impulsa a Ezra a saltar hasta la nave de Thrawn. Pero ella decide quedarse y ayudar a Ahsoka, que está a punto de ser derrotada por Elsbeth y los stormtroopers zombies. Juntas, maestra y padawan, consiguen salir victoriosas y Ahsoka mata a la Hermana de la Noche.

Tras esto, ambas suben a la nave de Ahsoka junto a Huyang y se lanzan para intentar llegar hasta el destructor de Thrawn. Pero el imperial lo sabía y así se lo hace saber a través de su intercomunicador. "Tal vez este sea el sitio para una 'ronin' como usted. Hoy la victoria es mía. Larga vida al Imperio", dice Thrawn, despegando y dejando a Ahsoka, Sabine y el droide atrapados en la lejana galaxia.

¿QUÉ PASARÁ EN PERIDEA?

Exiliadas como lo estuvieron Ezra y Thrawn, las dos protagonistas regresan a Peridea y se asientan con los pequeños pero siempre acogedores Noti. Ambas se resignan a tener que comenzar una nueva vida, aunque Ahsoka no está especialmente preocupada. A lo lejos ha divisado a Morai, el ave que tantas veces le ha acompañado en sus aventuras y que cuenta con la esencia de La Hija, una de las tres deidades de Mortis. Sea cual sea su futuro, estarán protegidas por la Fuerza.

Pero Sabine está dolida por no poder volver a casa, pero Ahsoka le asegura que lo ha hecho bien. Su misión era devolver a Ezra al lugar en el que debía estar, y eso han conseguido. Entonces, Sabine mira al horizonte y nota algo extraño. "Nada, eran sombras en la luz", se conforma. Ahsoka también lo percibe, pero no ve nada. Cuando ambas se dan la vuelta, se desvela el misterio. El fantasma de la Fuerza de Anakin las acompaña en este exilio, sonriente por ver cómo su aprendiz se ha convertido en maestra.

Entre tanto, Shin Hati regresa con los asesinos que habitan Peridea, estableciéndose entre ellos muy posiblemente para liderarlos. Y su maestro, Baylan Skoll, continúa con su misión de encontrar un poder oculto en Peridea del que, por fin, se desvela su naturaleza. El villano está subido en la gigantesca estatua de El Padre, la figura principal de los Dioses de Mortis. Junto a esa estatua están también la de El Hijo y La Hija, esta última sin cabeza.

El Padre, que representa el equilibrio y que en The Clone Wars fue quien confirmó a Anakin como El Elegido, apunta con el dedo hacia el horizonte, hacia una luz parpadeante en la cumbre de una lejana montaña. Es allí donde se dirige Skoll, aunque no queda claro qué es lo que encontrará. Podría ser el origen mismo de la Fuerza. O incluso podría ser la prisión de La Madre que, aunque hasta momento no es canon, en el universo expandido es un poderoso y diabólico ser llamado Abeloth.

LOS PLANES DE THRAWN Y EL REGRESO DE EZRA

Y lejos de Peridea y de esos poderes ancestrales y oscuros, en la galaxia de siempre, Thrawn, las tres Grandes Madres y su ejército han conseguido regresar hasta Dathomir. Desde allí, el villano pondrá en marcha su plan de restaurar el imperio, tal y como les había confirmado a Elsbeth y Ahsoka anteriormente. Las Grandes Madres han llegado al lugar en el que sus antepasadas desarrollaron su cultura en la galaxia habitual.

Es probable que, gracias a los cofres, que parecen ser ataúdes, quieran reconstruir la secta de las Hermanas de la Noche. Además, con esos cadáveres ayudarán a Thrawn en su perversa labor. Con los remanentes imperiales desorganizados y sin capacidad real de luchar, cada vez parece más evidente que lo que Thrawn planea es conquistar la galaxia con el ejército de muertos vivientes.

Entre tanto, Ezra se camufló con la armadura de uno de los soldados de asalto y, después, consiguió huir. El joven Jedi vuela hasta las naves de la Nueva República. Allí es recibido con temor por un grupo encabezado por Hera y Chopper, que le reconoce de inmediato. Ante la ausencia de Ahsoka y Sabine, Ezra es, junto a Luke Skywalker, la mejor baza para detener a Thrawn.

Las tres historias de Peridea -las de Ahsoka y Sabine, Shin Hati y Baylan Skoll- han quedado abiertas. Por tanto, sería lógico que Lucasfilm decida dar luz verde a una segunda temporada de la serie para resolver el destino de todos ellos. Por ahora, la compañía no se ha pronunciado, aunque Rosario Dawson ha insistido en varias ocasiones en que le encantaría tener la oportunidad de hacerla. En cuanto a la trama de Thrawn como Heredero del Imperio, todo culminará en la película dirigida por Filoni que pondrá fin al Mandoverse. El filme aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera que sea uno de los dos anunciados para 2026.