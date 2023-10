¿Habrá temporada 2 de Ahsoka en Disney+?

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Ahsoka ha llegado a su fin, y la serie de Disney+ ha terminado con un sorprendente cliffhanger y dejando muchas preguntas en el aire y cabos sueltos. La ficción prepara el terreno para la película de Star Wars de Dave Filoni, que culminará el 'Mandoverse' pero los fans se preguntan si, etiendo en cuenta todos los misterios que aún quedan por resolver, también dará pie a una segunda entrega.

Por el momento, Lucasfilm no ha renovado Ahsoka por una segunda temporada. Su protagonista, Rosario Dawson, concedió una entrevista a Entertainment Weekly en la que no descartaba una continuación.

"Si viene algo más, estaría muy emocionada y agradecida. Siento que, cada vez que me pongo en su lugar, aprendo más. Experimento lo que nunca podría experimentar de otra manera y siento que sigo mejorando. Realmente espero que a los fans les guste. Eso significa que podemos hacer más y que hemos honrado el legado de este personaje y este viaje, y sé que eso es lo que pretendíamos hacer", expuso sobre su personaje.

"Definitivamente, se lo estoy pidiendo al universo", declaró Dawson en otra entrevista con Empire cuando le preguntaron por la temporada 2. "Estoy lista. Estoy emocionada. Estoy dispuesta", añadió la actriz.

A esto se suma un artículo de The Hollywood Reporter en el que se mencionaba la posibilidad de una temporada 2 de Ahsoka. "No está garantizada y dependería del desempeño de la primera temporada", recalca el texto. Si ese es realmente el caso, podría haber una renovación muy pronto, ya que la ficción ha tenido bastante éxito: en la semana posterior a su estreno, Lucasfilm y Disney revelaron que el primer episodio recibió 14 millones de visionados durante su semana de lanzamiento.

Otra pista llega a raíz de un error cometido por la compañía. En la cuenta oficial en Twitter de la serie, anunciaron el último episodio como "el final de la serie", publicación que fue eliminada. Posteriormente, subieron el mismo post, pero en esta ocasión se referían al capítulo como "el final de la temporada".

Get ready for the season finale of #Ahsoka tonight. Catch up on Episode 7, now streaming on @DisneyPlus. #TanoTuesday pic.twitter.com/aoHXrPMdyT