El cameo del final de Ahsoka cautiva a los fans: "Este es el Star Wars del que todos nos enamoramos"

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Ahsoka de Disney+ ha llegado a su fin y, aunque no se ha confirmado su segunda temporada, los fans de la saga Star Wars están, en su mayoría, muy satisfechos con la marcha de la serie en general y con su desenlace en particular. Y, en buena parte, esta buena acogida se debe a un sorprendente cameo en el desenlace del episodio final protagonizado por un personaje icónico de la saga.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final de Ahsoka, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) hace un último regreso como un Fantasma de la Fuerza. Esta reaparición del personaje, que ya se dejó ver en su cuarto y quinto capítulos, ha sorprendido a los fans, que han compartido sus reacciones en Twitter. "Los paralelismos de Dave Filoni nunca fallan. Pero no estaba preparado para esto", publicó un usuario.

Dave Filoni parallels never miss



But even I wasn’t prepared for this one#Ahsoka #Anakin pic.twitter.com/A0ywYG2nQa — Tyler (Anakin’s Version) (@Tyler_Smith116) October 4, 2023

"Puedo morir feliz ahora. Anakin como Fantasma de la Fuerza en Ahsoka es un punto álgido de la televisión", reza otro post. "¡Qué final! Me ha hecho llorar en la última escena", confesó otro espectador. "Este final ha sido realmente increíble. Dave Filoni sigue sin fallar nunca", comentó otro seguidor.

I can die happy now ANAKIN FORCE GHOST in #Ahsoka is peak television #Anakin pic.twitter.com/EyMEASad5T — Thrawn Sage (@Dripmarvelshort) October 4, 2023

"El Fantasma de la Fuerza de Anakin Skywalker. Realmente siempre estuvo cuidando de Ahsoka", se puede leer en otro tuit. "Me ha encantado que finalmente hayamos podido verle de nuevo como Fantasma de la Fuerza", apuntó otro espectador.

"La forma en que Anakin finalmente pudo dejar de lado todo el odio y la culpa en su vida y convertirse en un Fantasma de la Fuerza después de ver en qué se ha convertido Ahsoka gracias a su entrenamiento me emociona mucho", explicó otro tuitero.

the way anakin was finally able to let go of all the hatred and guilt in his lifetime and become a force ghost after seeing what ahsoka has become from his training makes me so emotional #ahsoka #anakin — madison (@showmemarais) October 4, 2023

Final de temporada o inicio de una nueva era de Star Wars??? Gracias Filoni!! Este es el Star Wars del que todos nos enamoramos!! #Anakin #Ahsoka pic.twitter.com/QCWWvFNon8 — Jose Jaime Carvajal (@Joseja17) October 4, 2023

"Él siempre estuvo a mi lado, aunque nadie más lo estuviera".



Acabar esta temporada de #Ahsoka con el fantasma de la fuerza de #Anakin, con el maestro orgulloso de su aprendiz, fue hermoso. Un cierre a lo que comenzó hace 15 años en The Clone Wars.#AhsokaTano #AnakinSkywalker pic.twitter.com/9tuVZrm4Ex — Rincón⚡Friki (@RinconFriki_ok) October 4, 2023

#Ahsoka sin duda es mi serie favorita de #StarWars. El final me encantó, fue lindo, hermoso, me sacó una lagrimita. Un gran homenaje a #Rebels. Me dejó con ganas de más 😍😍 Y gracias por traer de vuelta al elegido #Anakin y darle su lugar pic.twitter.com/HqXI8VGtI1 — Ricardo Silesky ✈️🌎 (@RicardoSilesky) October 4, 2023

"Ambientada después de la caída del Imperio, Ahsoka sigue a la ex caballero Jedi Ahsoka Tano mientras investiga una nueva amenaza para una galaxia vulnerable", reza la sinopsis oficial. Además de Rosario Dawson en el papel principal, el elenco también incluye a Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren y Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla. El guion ha corrido a cargo de Filoni.