Gen V, el spin-off universitario de The Boys, cancelado por sorpresa: ¿Está la saga de Prime Video en peligro?

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Godolkin cierra sus puertas. Prime Video ha cancelado tras dos temporadas Gen V, el spin-off de The Boys que traslada la salvaje sátira superheroica a una universidad donde jóvenes supers compiten para formar parte de la élite de Vought. No obstante, el final de la serie no supondrá la despedida definitiva de sus personajes, pues algunos de ellos aparecerán en diferentes proyectos de la franquicia.

"Aunque nos encantaría poder continuar la fiesta una temporada más en Godolkin, estamos comprometidos a seguir desarrollando las historias de los personajes de Gen V en la quinta temporada de The Boys y en otros proyectos del Universo Cinematográfico Vought que están en camino", afirman Eric Kripke y Evan Goldberg, dos de los principales responsables creativos del universo The Boys, en un comunicado recogido por Variety.

"Volveréis a verlos", aseguran sobre unos jóvenes súpers que participan en el final de la serie madre encabezada por Patriota y Billy Carnicero.

La cancelación de Gen V se produce después de que la segunda temporada finalizara su emisión en octubre de 2025, fecha en la que Kripke ya advirtió de que para "justificar la tercera temporada de Gen V necesitamos suficientes espectadores que vean la segunda".

"Si suficiente gente la ve, tendremos tercera temporada. Tenemos un plan para Gen V 3 y nos entusiasma", anticipó entonces Kripke sobre una nueva entrega que finalmente no se materializará.

EL REPARTO DE GEN V SE PRONUNCIA SOBRE LA CANCELACIÓN

"Hay tanto que quiero decir (y diré), pero por hoy solo quiero daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estoy muy feliz de que estéis aquí y muy agradecida por esta increíble experiencia", escribe en una historia de Instagram Jaz Sinclair, actriz que interpretó a Marie Moreau, personaje de Gen V al que se le perfiló como una de las escasas figuras con verdadero potencial para plantar cara a Patriota.

"Esta serie me ha cambiado la vida. Hasta luego, Jordan, gracias por todo", expresa en Instagram London Thor, que encarnó a Jordan Li en la ficción. Maddie Phillips, que dio vida a Cate Dunlap, se despide con un vídeo del rodaje en el que aparece junto a Asa Germann, que interpretó a Sam Riordan, otro de los personajes más relevantes de Godolkin. "Vive, ríe, ama, ¡hasta luego!", reza el pie de foto de la publicación.

La segunda temporada de Gen V arrancó en septiembre de 2025 con el estreno simultáneo de sus tres primeros episodios y consiguió entonces 424 millones de minutos vistos, una cifra con la que entró en el puesto 8 del ranking de Nielsen de series originales en streaming. No obstante, el proyecto solo volvió a colocarse una vez más en el top 10 durante la emisión de sus nuevos capítulos.

EL FUTURO DE LA FRANQUICIA TRAS LA TEMPORADA 5 DE THE BOYS

Con The Boys encarando su final y Gen V cancelada, en 2027 llegará a Prime Video Vought Rising, precuela ambientada en los años 50 durante los orígenes corporativos de Vought y con el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront. Kripke reveló que "tenemos planes para una segunda temporada", aunque avisó de que la renovación depende de si "la audiencia responde".

También está en desarrollo The Boys: México, sobre la que el creador de The Boys adelantó que la intención es respetar el ADN satírico y violento de la franquicia a la vez que se apuesta por un tono propio con anclaje cultural. Prime Video no ha anunciado fecha de estreno ni luz verde definitiva para la producción, pero Kripke ha asegurado que el piloto está en desarrollo con Diego Luna y Gael García Bernal como productores ejecutivos y con el guionista Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle) a cargo de la historia.