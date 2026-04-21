Tráiler del 5x04 de The Boys: Todos con todo a por el V-1 - PRIME VIDEO
MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -
La quinta y última temporada de The Boys está poniendo toda la carne en el asador. Tras tres primeros y explosivos episodios, el tráiler del cuarto capítulos apunta a que será igual o incluso más salvaje todavía, con Carnicero (Karl Urban) y los demás, emprendiendo una carrera contrarreloj para encontrar el V-1/V-One... antes de que lo haga Patriota (Antony Starr).
((Atención: Esta noticia contiene spoilers))
"Frenchie. Ni hablar hasta que no hayamos controlado el virus", le dice Carnicero al personaje de Tomer Capone que desea salir del escondrijo donde se encuentran al inicio del adelanto. "Entonces deberíamos ir a Fort Harmony", sugiere Hughie (Jack Quaid) acto seguido al resto del equipo.
En ese instante, Leche Materna (Laz Alonso) les advierte que si queda algo de V-One por ahí suelto, no va a ser fácil de encontrar. Es entonces cuando para asombro del personaje y de Frenchie, una escena muestra a Carnicero desatando los tentáculos de su interior para agarrar y asfixiar con ellos a Hughie.
AJUSTES DE CUENTAS ENTRE CARNICERO Y PATRIOTA
Seguidamente las imágenes muestran al evangélico Oh Father (Daveed Diggs), quien apoya a Patriota en su iglesia usando su devastador grito sónico antes de que una secuencia revele a Leche Materna y Carnicero vigilando a Patriota y Soldier Boy (Jensen Ackles), que también han acudido en busca del compuesto.
Y es que después de que el atroz líder de los Siete golpease hasta casi matar a su propio hijo, Ryan (Cameron Crovetti), en una bestial pelea, es de esperar que Carnicero busque ajustar cuentas con Patriota.