El creador de The Boys explica cómo la serie predijo la imagen de Trump como Jesucristo generada por IA - PRIME VIDEO

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys ya ha arrancado en Amazon Prime Video. A lo largo de sus episodios, la irreverente y políticamente incorrecta ficción de superhéroes ha satirizado muchos temas de actualidad. Eric Kripke, creador de la serie, ha respondido a la aparente predicción del episodio 5x03 sobre la imagen generada por IA que Donald Trump compartió recientemente en la que aparecía representado como Jesucristo.

(Atención: Esta noticia contiene spoilers)

Titulado Todos vosotros hijos de puta, el tercer episodio de la temporada 5 de The Boys ha visto a Patriota al límite de la pura locura. En los primeros compases del episodio, al perturbado líder de los Siete le asalta una visión angelical de Madelyn Stillwell (Elisabeth Sue), quien murió a sus manos.

"Estás a punto de ascender, de volverte inmortal, divino, serás un dios y el mundo te adorará. Crees que el amor es una debilidad humana, pero ¿quién es más amado que Jesús? ¿Y por qué merece él más amor que tú? Tú salvas a más personas", dice Stillwell con la bandera de Estados Unidos de fondo a Patriota.

Esta escena del 5x03 de The Boys resulta inquietantemente similar a una imagen generada por IA del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo en redes sociales, publicada tan solo 48 horas después del estreno del episodio. Una peculiar coincidencia que Kripke ha salido a explicar en una entrevista con TVLine. "Escribimos este episodio hace dos años, antes incluso de las elecciones" afirmó.

"Surgió simplemente mientras hablábamos de hacia dónde se dirigía Homelander y cuál sería su forma definitiva, ya que ha ido perdiendo poco a poco la cabeza a lo largo de las temporadas", continuó.

"Me preocupaba que todo el mundo pensara que Homelander se había pasado de la raya y que ya resultaba demasiado caricaturesco. Esa era una preocupación real. Pero el mundo no deja de superarnos en lo absurdo", explicó Kripke. "Solo digo: 'Oye, estamos intentando hacer sátira, ¿podéis bajar un poco el ritmo y dejarnos la oportunidad de ser más locos que la realidad?'. Sinceramente, es agotador. Ojalá la administración Trump dejara de hacerle promoción a la serie por nosotros", soltó.

UNA DURA DESPEDIDA CON GIROS SORPRENDENTES

La temporada 5 de The Boys es también la última de la serie basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Aunque a los fans les encantaría más entregas de la ficción, Kripke siente que es el momento idóneo para despedirse de los protagonistas.

"Creativamente tiene que terminar. Estoy muy agradecido de que Amazon nos permita acabar en lo más alto. No quieres acabar siendo una sombra de ti mismo ni seguir adelante ya sin energía, prácticamente en estado de 'soporte vital'", afirmó.

"Pero tampoco puedes mantener a Homelander cayendo en la locura indefinidamente, ni a Billy Butcher buscando pelea sin descanso, porque acabaría volviéndose repetitivo. Sinceramente, creo que ya hemos rozado esa situación, así que ha sido un alivio saber que por fin tenemos un final", sostuvo.

"En lugar de acercarnos al precipicio y echar atrás, ahora podemos ir directos hacia él y lanzarnos sin freno, al estilo de Thelma y Louise", sentenció Kripke. Asimismo, sobre los giros cada vez más extremos y explosivos de esta última temporada, Kripke aseguró que fue muy estimulante saber que ya no tenían la obligación de mantener con vida a ningún personaje.

"Esta temporada ya no teníamos esa obligación, así que podías simplemente hacer estallar a la gente -literal y metafóricamente- en distintas direcciones, y eso ha sido muy divertido", afirmó.