¿Está Vivo Ryan? El Trágico Destino Del Hijo De Patriota En El 5X03 De The Boys, Explicado - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Una de las grandes ausencias en los dos primeros episodios de la quinta y última temporada de The Boys ha sido Ryan (Cameron Crovetti), el hijo de Patriota (Antony Starr). Su regreso en el tercer capítulo de esta entrega ha estado marcado por un giro atroz, y no son pocos quienes se preguntan qué es lo que ha ocurrido realmente con el vástago del líder de los Siete.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado Todos vosotros, hijos de puta, el regreso de Ryan en el 5x03 de The Boys se produce en sus primeros compases. El hijo de Patriota se encuentra a solas con Zoe Neuman (Olivia Morandin) y le explica que ha estado en Rusia, cerca de la frontera. Ryan le pregunta a Zoe por Carnicero (Karl Urban) y si piensa matarlo en venganza por la muerte de su madre, Victoria Neuman. Pero Billy los encuentra y, a partir de ese momento, todo empieza a torcerse.

Ambos se encaran y Ryan le suelta a Carnicero que tendría que acabar con su sufrimiento. Billy le dice que podría, pero sabe que no lo hará porque los dos quieren a la misma mujer y odian al mismo cabrón. Prácticamente a regañadientes, Ryan acepta tener una charla con Carnicero. La idea es que el hijo de Patriota se encuentre con él y, cuando esté a tiro, le lance "a la cara" el virus que mata a los supers.

Sin embargo, tras enterarse de que su hija, Zoe, está viva y de que Carnicero mató a su madre, Victoria, el doctor Sameer Shah (Omid Abtahi) destruye el virus. Pese a ello, Ryan le planta cara a su padre.

PATRIOTA DESATA TODA SU IRA CONTRA SU HIJO RAYAN

En un primer momento parece que Ryan tiene alguna posibilidad. Sin embargo, después de lanzarle una ráfaga de rayos láser y un buen par de mamporrazos, Patriota termina perdiendo la paciencia y golpeándolo una y otra vez hasta que no puede moverse, solo para golpearlo aún más dura y salvajemente.

Aunque en un primer momento parece que Ryan ha muerto, lo cierto es que sigue con vida. Los instantes finales del episodio revelan que el joven aún respira cuando Carnicero llega al escenario de la pelea y lo encuentra. La cuestión que aún queda por resolver, y que probablemente se aborde en el próximo episodio, es si Patriota dejó a su hijo Ryan allí de forma deliberada o si se marchó creyendo que lo había matado.