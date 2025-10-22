Gen V 2x08: Así conecta el final de la temporada 2 con Soldier Boy y Vought: Rising, el nuevo spin-off de The Boys - PRIME VIDEO

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

El capítulo final de la segunda temporada de Gen V ya está disponible en Prime Video y, además de preparar al terreno para la quinta y última entrega de The Boys, la serie conecta con uno de los futuros spin-offs de la franquicia. Concretamente, con Vought: Rising, precuela ambientada a mitad del siglo XX durante los orígenes corporativos de Vought y que contará con el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 2x08 de Gen V, el rejuvenecido Thomas Godolkin, curado gracias a los poderes de Marie Moreau, a quien engaño en el episodio anterior, disfruta de su recuperado cuerpo antes de desvelar por qué sobrevivió al incendio del Proyecto Odessa en 1967, además de cómo ha prolongado su vida durante décadas.

Godolkin explica que se inyectó V1, una primera versión del Compuesto V que, según afirma, detiene el envejecimiento y vuelve a quien la recibe funcionalmente inmortal.

En su exposición cita a otros dos sujetos de esa remesa primigenia, Soldier Boy y Stormfront, y la elección de estos nombres no parece casual. Ambos forman parte de Vought: Rising, spin-off ambientado en los años 50 y definido por sus responsables como un "retorcido misterio criminal" con los orígenes de Vought como telón de fondo.

Todo apunta a que V1 tendrá peso en la trama, marcando una diferencia fundacional entre los primeros sujetos de pruebas y las generaciones posteriores de superhéroes forjados por la corporación.

DIFERENTES SUEROS V

Así, el episodio final de Gen V reordena con claridad la jerarquía de poder de la franquicia según el tipo de compuesto V que tiene cada super: el V1, muy probablemente la versión sintetizada por Frederick Vought durante la Segunda Guerra Mundial, además de conceder poderes a su sujeto le impide envejecer.

Ahí radica la gran diferencia de potencial respecto al compuesto V "estándar", que aunque te confiere grandes habilidades, no detiene el envejecimiento, como se muestra con Patriota en la cuarta temporada de The Boys. Por otro lado, existe el V24, una variante de efecto limitado a 24 horas que se introdujo en la tercera entrega The Boys.

Más allá de las revelaciones sobre el V, el cierre de Gen V no olvida a sus personajes. La resurrección de Godolkin degenera en una espiral de violencia contra quienes considera inferiores, un impulso de supremacía que coloca a los estudiantes de Godolkin University y a Vought enfrentados directamente de cara a la quinta temporada de The Boys, que ambienta sus acontecimientos seis meses después de la conclusión de su serie derivada.

Aunque todavía no hay fecha de estreno anunciada, Vought: Rising se encuentra actualmente en producción y el creador de The Boys, Eric Kripke, reveló que incluso "tenemos planes para una segunda temporada, pero esto es un negocio y tenemos que responder", así que su continuidad depende de la audiencia que reúna la primera entrega.