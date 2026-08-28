Adria Arjona habla de su cambio físico para Superman 2: Man of Tomorrow, pero sin confirmar si es la nueva Wonder Woman

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque la secuela de Superman cuenta con el regreso de gran parte del elenco de la primera cinta también ha incorporado nuevos nombres a su reparto y entre ellos se encuentra el de Adria Arjona, cuyo papel todavía no se ha confirmado. Por el momento, la actriz se ha negado a arrojar mayor luz sobre su personaje en Man of Tomorrow, pero sí ha hablado de su cambio físico y de lo que supone volver a reunirse con James Gunn y Peter Safran.

Mientras que ciertas informaciones apuntan a que Arjona dará vida a Maxima, una conquistadora intergaláctica que acude a la Tierra cuando Superman se le antoja como posible pareja, la falta de una confirmación oficial favorece que persistan los rumores que la señalaban como la Wonder Woman del nuevo DCU. Al ser preguntada al respecto en una entrevista concedida a Screen Rant, la intérprete no aclaró la cuestión y se limitó a abordar cómo se había preparado para el papel.

"Tengo músculos que nunca había tenido en mi vida. Entreno entre dos y tres horas al día y sigo una dieta de locos", expresó Arjona. La declaración no ofrece ninguna pista sobre su personaje, ya que tanto Máxima como Wonder Woman le habrían exigido una intensa preparación física. "Lo único que me mantiene despierta es el café. ¡Y estoy muy emocionada!", agregó.

ARJONA CELEBRA SU REUNIÓN CON JAMES GUNN Y PETER SAFRAN

La intérprete de Andor también remarcó su emoción por volver a reunirse con Gunn y Safran, los actuales codirectores ejecutivos y copresidentes de DC Studios, con los que ya trabajó en la película de 2016 The Belko Experiment. "Ellos me dieron mi primera película. No habría hecho ninguna de las películas de las que hemos hablado hoy si no fuera por ellos. No estaría en Andor si no hubiera sido por Peter Safran y James Gunn, así que me parece jodidamente genial y muy emocionante volver a unirme a ese equipo y formar parte de esa familia. ¡Y eso es todo lo que os voy a contar!", indicó.

En Man of Tomorrow, Arjona se suma a un reparto encabezado por David Corenswet y Nicholas Hoult, de nuevo como Superman y Lex Luthor, respectivamente. También forman parte del elenco Lars Eidinger, que dará vida al malvado Brainiac, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific, Milly Alcock como Supergirl, Aaron Pierre como el Linterna Verde John Stewart y Xolo Maridueña como Jaime Reyes/Blue Beetle, personaje al que ya encarnara en el anterior universo cinematográfico de DC.

La secuela de Superman ha terminado recientemente su rodaje y tiene previsto llegar a los cines el 9 de julio de 2027.