Maisie Williams aborda su regreso a Juego de Tronos como Arya Stark - HBO MAX

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Tras precuelas como La Casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos, los fans se preguntan si habrá finalmente alguna secuela de Juego de tronos que dé contiunidad a los acontecimientos relatados en la serie original. Uno de los proyectos de los que se viene hablando casi desde que terminó la serie, es el protagonizado por Arya Stark, el personaje de Maisie Williams. La actriz ha respondido a las especulaciones sobre si volvería a un nuevo proyecto del universo creado por George R. R. Martin.

"Yo también lo vi. Y pensé: '¿Eh?'. La verdad es que no lo sé", respondió Williams en declaraciones a The Guardian interrogada sobre estos rumores. "Habría que desarrollar su personaje de alguna manera, porque siento que he cambiado mucho, y creo que lo que le gustaba a la gente de Arya era que siempre era una niña que hacía cosas bastante de adultos", explicó.

Los rumores sobre un posible proyecto centrado en la hija menor de Ned Stark y Catelyn Tully cobraron fuerza a finales de 2024, cuando Martin reveló que se había reunido con Williams y que ambos habían hablado sobre algo que, según sus propias palabras, "podría ser muy divertido".

Aunque el novelista no ofreció más detalles sobre el contenido de aquella conversación, muchos fans interpretaron que podría tratarse de un nuevo spin-off de Juego de Tronos protagonizado por la actriz.

EL FINAL ABIERTO DE ARYA EN JUEGO DE TRONOS

Después de todo, Arya es uno de los pocos personajes principales cuyo desenlace al final de la serie parecía abrir la puerta a un futuro prometedor. Pero desarrollar una ficción centrada en los eventos posteriores a Juego de Tronos no es precisamente una tarea fácil.

De hecho, durante años estuvo sobre la mesa un spin-off centrado en Jon Snow, interpretado por Kit Harington, que habría permitido recuperar también a Williams y a otras estrellas de la franquicia.

Sin embargo, Harington confirmó en 2024 que el proyecto había quedado aparcado después de varios años en sus primeras fases de desarrollo debido a decisiones creativas, ya que la idea no había resultado lo suficientemente atractiva como para seguir adelante con ella, aunque a principios de este año se empezó a rumorear que HBO quería recuperar el proyecto con Quoc Dang Tran (Las gotas de Dios) como guionista.