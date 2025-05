El devastador cambio en la intro de The Last of Us

El tercer capítulo de la nueva temporada de The Last of Us ha mostrado el duelo de Ellie ante una pérdida profundamente dolorosa para la joven. Una trágica muerte que ha conmocionado a los fans, a pesar de no haber sido una sorpresa para aquellos que ya conocían la trama a través del videojuego original. Y ya desde los títulos de apertura del episodio, la ficción ha incluido un devastador detalle que no ha pasado desapercibido para los espectadores más atentos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Lo primero que llama la atención en los créditos del inicio del capítulo, titulado El camino, es que no aparece el nombre de Pedro Pascal, cuyo brutal asesinato a manos de Abby marca la totalidad del episodio.

Sin embargo, no es hasta el final de la intro cuando la ausencia del personaje de Pascal queda patente de una forma absolutamente desoladora. Y es que la silueta de Joel, que aparecía desde la primera temporada acompañando a la de Ellie, ha desaparecido ahora de su lado. El mensaje, por tanto, queda claro: Ellie está ahora sola ante el peligro. Cabe recordar que en el quinto capítulo de la primera temporada Ellie confesaba a Sam Burrell, el hermano pequeño de Henry, que su mayor miedo era "quedarse sola".

No obstante, todo apunta a que la muerte de su personaje no supondrá el fin de la presencia de Pascal en la serie, pues el tráiler de la segunda temporada ya dio pistas sobre la importancia que tendrán los flashbacks en esta entrega, como ya lo tuvieron en el videojuego desarrollado por Naught Dog.

Además, aún quedan cuestiones a las que la serie tiene que dar respuesta, como por qué Joel mató a Eugene o si Ellie ha mentido a la psicóloga Gail acerca de no haber mantenido una última conversación con Joel antes de que este fuera asesinado.

Este cambio en los títulos de apertura de la serie no parece algo trivial, pues los creadores de la ficción de HBO, Craig Mazin y Neil Druckmann, han recalcado en el pódcast oficial de la serie que, para ellos, The Last of Us es ante todo una reflexión sobre el duelo. Así, la muerte de Joel no es un mero giro narrativo en la trama, sino que trae consigo una profundidad psicológica añadida en los personajes y una vía a través de la cual la ficción reflexiona sobre temas como la ética de la venganza o la idea de justicia.