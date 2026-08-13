El final de la temporada 2 de X-Men 97 y su escena post-créditos:¿Qué pasa con Apocalipsis y cómo prepara la temporada 3? - DISNEY+

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

X-Men '97 ha culminado su temporada 2 en Disney+ con un desenlace tan impactante como su reveladora escena post-créditos, que, dicho sea de paso, ofrece algunas pistas sobre lo que deparará a los fans de los mutantes de cara a la tercera entrega de la serie.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado La supervivencia del más apto, el 2x09 de X-Men '97 se ha saldado con la derrota de Apocalipsis. Sin embargo, su victoria sobre el poderoso villano se ha visto empañada por una nueva y dolorosa muerte.

En un último intento desesperado por salvar a Gambito, Pícara se dirige junto a Bestia y Rondador Nocturno a la "Nave" de Apocalipsis. Allí se encuentra con el ser celestial que habita la embarcación espacial y descubre que la única manera de salvar la vida del hombre al que ama es entregar la suya a cambio.

Mientras los X-Men y X-Force discuten sobre qué hacer con Gambito, Morfo se transforma en la versión del Doctor Octopus de Spider-Man: La serie animada. En ese preciso instante, Cable dispara contra Gambito y le alcanza de lleno en la frente.

Afortunadamente, el tiro, que parecía mortal, no consigue acabar con él y Apocalipsis pasa a tener el control total del cuerpo de Remy LeBeau. Pero Pícara aparece a tiempo para frenar a Apocalipsis y, gracias a su habilidad para absorber poderes, consigue expulsarlo del cuerpo de Gambito y atrapar su esencia en una gema especial, que entrega a Cable para que la mantenga a salvo.

Sin embargo, la felicidad de Pícara y Gambito dura poco. Cuando sus poderes celestiales comienzan a desvanecerse, Pícara comparte un último beso con él y es consciente de que ha llegado el momento de cumplir su promesa y sacrificar su propia vida para salvar a Remy.

OTRA DEVASTADORA MUERTE EN LOS X-MEN Y EL REGRESO DE UN PERSONAJE CLAVE

Pese a ello, no ocurre nada. Poco después, Bestia aparece con la Biblia de Rondador Nocturno en la mano, pero sin rastro del mutante de piel azul. Un flashback revela entonces lo sucedido: Kurt se presentó ante el ser celestial y decidió ocupar el lugar de su hermana, sacrificándose por ella.

Esta supone otra muerte importante en X-Men '97 y, en cierto modo, alimenta el temor de que la serie esté recurriendo demasiado a la eliminación de personajes clave como recurso para dotar de mayor carga emocional a sus tramas. Con Rondador Nocturno y Magneto fuera de juego, la Serie tiene ahora un importante vacío que cubrir.

Sin embargo, la secuencia post-créditos apunta al regreso de un personaje clave: Mística. En ella, la mutante cambiaformas aparece en el despacho de Valerie Cooper, donde repara en unos documentos que apuntan al regreso de la Hermandad de Mutantes Diabólicos, con mutantes como Mercurio y la Bruja Escarlata entre ellos.

La cambiaformas acaba con Cooper y adopta su identidad, lo que la sitúa en una peligrosa posición de poder de cara a la tercera temporada. Todo apunta a que su objetivo es Estados Unidos en su conjunto, y no específicamente los X-Men.