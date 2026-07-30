La temporada 2 de X-Men 97 mata al mutante más poderoso con un gran giro: ¿Está realmente muerto...((SPOILER))? - DISNEY+

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de X-Men '97 ha dado un giro de lo más inesperado en su séptimo episodio. Y es que esta entrega ha pillado por sorpresa a todos con la que, hasta la fecha, sería la muerte más importante dentro del universo mutante. Sin embargo, la gran pregunta se hacen muchos fans es... ¿está realmente muerto?

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Tierra salvaje, corazón salvaje, el 2x07 de X-Men 97 ha puesto el foco en el viaje de los X-Men hasta la Tierra Salvaje, donde se reencuentran con Coloso y son sometidos incluso a un juicio y un enfrentamiento con los acólitos de Éxodo, el líder extremista mutante.

Pero es en su tramo final donde de nuevo la búsqueda de Apocalipsis, en este caso por parte de X-Force, vuelve a centrar la atención. Pero la misión del equipo capitaneado por Cable en la Acrópolis de Atenas por la noche acaba desembocando en un descubrimiento que altera por completo el curso de los acontecimientos.

Desde que era niño, Nathan Summers ha estado convencido de que su destino es el de eliminar a Apocalipsis y es un propósito que piensa llevar a cabo cueste lo que cueste. Y tras décadas de incansable lucha, el mutante del brazo cibernético no subestima al villano y es consciente de que ha estado trazando un intrincado y misterioso plan. Y finalmente descubre que se trata de la resurrección de Gambito, hecho que deja a Júbilo totalmente conmocionada.

¿HA MATADO GÁMBITO A APOCALIPSIS?

El mayor giro del episodio se produce cuando X-Force no solo encuentra una de las cartas de Gambito cargada aún de energía cinética, sino también el cuerpo aparentemente sin vida de Apocalipsis. Todo parece indicar que la tecnología con la que Apocalipsis pretendía convertir a Gambito en uno de sus Jinetes no logró doblegar su voluntad tras devolverlo a la vida.

Por lo que todo parece indicar que mutante, cuyos poderes se habrían multiplicado tras su vuelta a la vida desde el reino de los muertos, terminó rebelándose contra él y matándolo. Otra posibilidad, tampoco nada desdeñable, es que todo sea una argucia de Apocalipsis, que no solo es omnipotente, sino que también acumula siglos de sabiduría y experiencia.

No obstante, la aparente muerte de Apocalipsis podría tener enormes consecuencias. El poderoso mutante, antes conocido como En Sabah Nur, fue elegido por el Celestial Eson para desempeñar un papel clave en la evolución de la humanidad, por lo que, si realmente está muerto, su cometido podría recaer en otro personaje.

¿ESTÁ APOCALIPSIS DENTRO DE GÁMBITO?

Aun así, el episodio deja otra gran incógnita: ¿qué ha sido exactamente de Gambito? Aunque la serie apenas ha mostrado un breve vistazo al mutante tras su resurrección, su enorme poder y su presunta deslealtad hacia Apocalipsis sugieren que ha regresado profundamente transformado.

Todo indica que podría haberse convertido en el avatar de la Muerte, igual que ocurrió en los cómics de Marvel, e incluso tener sus propios planes y convertirse en la verdadera amenaza de esta segunda temporada. Sin embargo, la aparente muerte de Apocalipsis podría no ser más que un engaño.

La serie no muestra al villano en su máximo esplendor, sino a una versión envejecida llegada desde un futuro lejano que llevaba tiempo buscando un nuevo huésped al que transferir su esencia. De hecho, los dos primeros episodios ya insinuaban que Cable podía convertirse en ese recipiente, en una trama que recuerda al arco de las grapas titulado Los Doce, donde Apocalipsis acaba apoderándose del cuerpo de Cíclope. Esto abre la posibilidad de que Apocalipsis siga con vida y haya trasladado su conciencia al cuerpo de Gambito, pero toca esperar para averiguarlo.