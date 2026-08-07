La temporada 2 de X-Men 97 sorprende a los fans con el reencuentro más esperado de la serie - MARVEL

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Si los anteriores episodios de la segunda temporada de X-Men 97 ya habían estado cargados de giros inesperados y revelaciones demoledoras, el octavo capítulo ha ido un paso más allá al ofrecer a los fans de los mutantes el reencuentro más esperado.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La muerte de Gambito en Genosha durante la primera temporada dejó una profunda huella en Pícara, pero Marvel ha reunido finalmente a ambos en el octavo episodio, titulado La mano del hombre muerto.

El final 2x07 de X-Men '97 vio a Cable y X-Force seguir la pista de Apocalipsis, solo para descubrir que el villano había resucitado a Gambito para convertirlo en uno de sus Jinetes. Sin embargo, el hallazgo fue el cadáver de Apocalipsis en las ruinas de la Acrópolis de Atenas. Todo apunta, por tanto, a que Gámbito -con sus poderes multiplicados tras regresar al mundo de los vivos- terminó rebelándose y, aparentemente, acabó con con el temible villano.

El episodio arranca con Pícara soñando con su última noche junto a Gambito en Genosha. Durante el sueño, ambos pueden tocarse y besarse sin que los poderes de ella supongan un peligro para él, hasta que la aparición de Remy transformado en Muerte la despierta bruscamente.

Convertido en uno de los Jinetes de Apocalipsis, Gambito crea un ejército con los gremios de Ladrones y Asesinos, aunque conserva su personalidad y sigue profundamente enamorado de Pícara, con un único objetivo: que la muerte no vuelva a separarlos.

El esperado reencuentro se produce cuando Gambito ordena atacar el avión de X-Force. En la bodega, Pícara se quita uno de sus guantes para intentar liberar a Remy de la influencia de Apocalipsis, que sigue dentro de él, pero él le confiesa que, cuando murió, lo único que vio fue a ella. Entonces, Pícara descubre que por fin puede tocarlo sin hacerle daño. Poco después, Gambito la deja inconsciente y huye junto a Rondador Nocturno, ya que necesita la ayuda de un sacerdote.

EL REGRESO DE GAMBITO PREPARA EL DESENLACE DE LA TEMPORADA 2

Es entonces cuando se desvela el verdadero significado del título del episodio, La mano del hombre muerto, que alude tanto a Gambito convertido en Muerte como a la petición de matrimonio de Remy a Pícara. El hecho de que conserve su personalidad convierte la propuesta en un auténtico dilema para la mutante, que incluso llega a aceptarla al poder tocar por primera vez al hombre que ama y ante la promesa de permanecer juntos para siempre.

Con ese objetivo, Gambito recurre a Candra, la X-Ternal a la que Apocalipsis concedió parte de su poder, para arrebatárselo y entregárselo a Pícara. Sin embargo, el brutal asesinato de Candra hace que ella comprenda que, aunque Remy sigue amándola, ya no es el héroe del que se enamoró.

Antes de que Pícara pueda decidir su futuro, los X-Men y X-Force irrumpen en el lugar. Durante el enfrentamiento, el Profesor X revela que la mente de Apocalipsis sigue dentro de Gambito, dividiendo a ambos equipos entre quienes quieren salvar a Remy y quienes, como Cable, creen que la única forma de derrotar al villano es acabar con él. El episodio deja así preparado el desenlace de la temporada.