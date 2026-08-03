Marvel ficha a Samara Weaving (Noche de bodas) como Emma Frost en el reinicio de los X-Men - FOX Y MARVEL

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Marvel Studios sigue trabajando en el reinicio de los X-Men dentro ya del UCM que capitaneará Jake Schreier, director de Thunderbolts. Y estudio que lidera Kevin Feige habría cerrado ya el fichaje de Samara Weaving, protagonista de la saga Noche de bodas, para interpretar el papel de la poderosa mutante Emma Frost en la película.

Según Deadline, tras haber valorado a varias aspirantes al papel, Schreier y el mandamás de Marvel Studios se decantaron por Weaving para encarnar a Emma Frost en la película de los X-Men. La información también destaca que, aunque el director y los ejecutivos de Marvel llevan todo el verano reuniéndose con actores y haciéndoles pruebas para varios papeles, la búsqueda de la actriz para el personaje de Frost ha sido la más exhaustiva de entre las incorporaciones al reparto.

Asimismo, indica que, tras el 4 de julio, el proceso de selección quedó reducido a un grupo final de actrices. Finalmente, la audición de Weaving, que además de Noche de bodas y su secuela también ha protagonizado filmes como La conductora o Azrael, resultó insuperable y terminó asegurándole el personaje de Frost, también conocida en los cómics de Marvel como la Reina Blanca.

QUIÉN ES EMMA FROST Y SU IMPORTANCIA EN LOS X-MEN

Creada por Chris Claremont y John Byrne para el número 129 de X-Men, publicado en 1979, Emma Frost no es solo una de las mutantes más poderosas de Marvel. Antes de convertirse en una heroína y líder de la Patrulla X, fue una villana de lo más implacable y despiadada que pertenecía al Club Fuego Infernal, liderado por Sebastian Shaw.

Por entonces, Frost operaba bajo el pseudónimo de la Reina Blanca. Entre las numerosas habilidades telepáticas que posee hay que sumarle otra capacidad: la de transformar su cuerpo en diamante orgánico, haciéndola casi tan indestructible como Coloso con su metal viviente. Además, también ha impartido clases a los jóvenes mutantes de la escuela de Charles Xavier como mentora y líder de los X-Men.

Sin embargo, también ha sido el interés amoroso de Scott Summers/Cíclope. De hecho, fue Emma quien se lo arrebató a Jean Grey en las grapas y, durante Vengadores contra X-Men, se alineó con Cíclope para defender a Hope Summers de los intentos de los Vengadores por hacerse con ella. Tras la llegada de la Fuerza Fénix, Emma se convirtió en una de los Cinco Fénix junto a Cíclope, Namor, Coloso y Magik, obteniendo una parte de su inmenso poder.

Más allá del presunto fichaje de Weaving, y de si será aliada o enemiga de los X-Men en la cinta de Schreier, han surgido rumores sobre el resto del reparto. Según MyTimeToShineHello, Charles Melton (Bronca) es el favorito para intérprete a Hank McCoy, alias Bestia. Por su parte, el insider ApocHorseman sostiene que Cooper Hoffman (La larga marcha) habría sido elegido para dar vida a Cíclope y Tom Pelphrey (Puño de Hierro) al Profesor X.