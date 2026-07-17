Confirmado el futuro de X-Men '97: ¿Cuántas temporadas tendrá la serie? - MARVEL TELEVISION

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de X-Men '97. La segunda temporada de la serie, cuyo sexto capítulo aterriza en Disney+ el 22 de julio, ha llegado tras más de dos años de espera. No obstante, el productor ejecutivo Larry Houston ha compartido su perspectiva sobre el futuro de la ficción.

"Yo diría que, si al menos pueden igualar lo que hice [con la serie original de X-Men], cinco temporadas, sería estupendo. Quizá seis", asegura Houston en una entrevista concedida a The Direct. "Pero todo depende de la audiencia y de la acogida que tengan las historias que están desarrollando", matiza.

"En mi serie original, teníamos trece episodios por temporada. En el streaming solo hay unos ocho o nueve, por lo que su narrativa está más comprimida que la nuestra", explica. "Nosotros podíamos alargar las tramas y dar más respiro a la caracterización de los personajes y las situaciones que en el streaming; simplemente, este formato es más reducido", continúa.

LA TEMPORADA 4 DE X-MEN '97 YA ESTÁ EN MARCHA

El pasado mes de mayo, Houston aseguraba en una entrevista con Entertainment Weekly que, a partir de ahora, "solo va a pasar un año entre temporadas, no dos años y medio".

"Ahora mismo van según lo previsto", afirmaba, explicando que ya habían revisado no solo los guiones y las animaciones de la temporada 3, sino que ya estaban trabajando en los libretos de la cuarta entrega. "Así de avanzado está el desarrollo", incidía.

Eric Lewald, uno de los principales guionistas de la serie de animación, añadía: "Hay un compromiso hasta que nuestros nietos tengan nietos". No obstante, Julia Lewald, que además de guionista también es productora ejecutiva de X-Men '97 junto a su marido, matizaba: "Acabamos de tener dos nietos, así que quizá estés siendo un poco optimista".