El final de Stranger Things hará historia rompiendo la regla de oro de Netflix

Es de esperar que el estreno de la quinta temporada de Stranger Things sea todo un fenómeno, teniendo en cuenta que se trata de la culminación de una de las ficciones estrella de Netflix tras una década de recorrido. Y para asegurarse de que el desenlace sea realmente especial, las últimas informaciones apuntan a que la plataforma se estaría planteando romperlo que parecía una de sus reglas de oro y proyectar el episodio final en cines.

Como ya se dio a conocer tiempo atrás, la quinta temporada de la serie llegará en tres partes. La primera, conformada por cuatro episodios, aterrizará en la plataforma en apenas un mes, el próximo 27 de noviembre, coincidiendo con el día de Acción de Gracias. La siguiente tanda, que contará con tres capítulos, podrá disfrutarse a partir del 26 de diciembre y el episodio final, el 1 de enero de 2026.

Según informa Puck, ese último episodio, aparte de estrenarse en el servicio de streaming, podría proyectarse también en la gran pantalla, aunque no se ha confirmado por el momento. Recientemente, los hermanos Duffer habrían sugerido un estreno en cines, siendo la propuesta rechazada en un principio por la directora de operaciones de Netflix, Bela Bajaria, pero las informaciones apuntan a que se acabará formalizando un acuerdo.

De llegar a los cines, esta sería la primera vez en la historia de Netflix que una de sus series originales se estrena en cines, constituyendo todo un hito para la compañía. Y es que, aunque otras ficciones como Juego de tronos, han pasado por las salas, hasta hace poco Netflix se había mostrado contrario a la idea, con el CEO de la plataforma, Ted Sarandos, llegando a tildar la experiencia de ir al cine de "idea anticuada".

Todo indica que la plataforma estaría ahora más receptiva a las bondades de un estreno en salas. No en vano, el breve paso de Las guerreras k-pop por cines fue todo un éxito, alcanzando el primer puesto en la taquilla norteamericana con una recaudación estimada de 18 millones de dólares. Dicha cinta volverá a la gran pantalla el fin de semana del próximo 31 de octubre. Otras películas de Netflix, como Frankenstein o Puñales por la espalda: De entre los muertos, pasarán por los cines antes de estar disponibles en la plataforma.