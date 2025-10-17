Las guerreras k-pop saltan el cine por Halloween en una versión muy especial - NETFLIX

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Uno de los grandes fenómenos del año, Las guerreras k-pop se convertía en la película más vista de la historia de Netflix. Aunque estrenada directamente en el servicio de streaming, el éxito de la cinta propició que una versión 'sing-along' tuviera un estreno limitado en cines. Ahora se ha anunciado que el filme regresará a las salas en una fecha tan señalada como Halloween.

Según ha informado la plataforma, los fans podrán volver a disfrutar de la versión 'sing-along' de Las guerreras k-pop en la gran pantalla, en un evento que se extenderá del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

La película se proyectará en varios países (Reino Unido, Irlanda, Corea, España, Alemania, Países Bajos, Brasil, México, Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda) en algunos cines seleccionados que se irán dando a conocer.

Esta noticia sí que es G-O-L-D-E-N ✨ 'Canta con las guerreras k-pop' estará en cines del 31 de octubre al 2 de noviembre. pic.twitter.com/9UDb3BHvxi — Netflix España (@NetflixES) October 16, 2025

La cinta de animación sigue a las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey que, aparte de formar la banda HUNTR/X, tienen una vida secreta como cazadoras de demonios.

Dado el éxito de la película, es de esperar que este Halloween el de las guerreras k-pop sea uno de los disfraces más populares. De hecho, Netflix ya ha animado a los fans a acudir a la proyección en cines vestidos con "los disfraces con licencia oficial de HUNTR/X de Spirit Halloween" o "los artículos imprescindibles aprobados por Hunter y The Pride de la tienda Netflix".

Durante su anterior paso por cines, el largometraje dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans alcanzó el nº 1 en la taquilla norteamericana con una recaudación estimada de 18 millones de dólares. La cinta se presenta además como una clara candidata a las nominaciones de los Oscar, tanto en la categoría de mejor película de animación como en la de mejor canción original.

En cuanto al futuro de Las guerreras k-pop, según informaba recientemente The Hollywood Reporter, Netflix se encuentra en negociaciones con Sony para una secuela. Además, según señaló ScreenRant, la plataforma expandirá el universo del filme con un cortometraje titulado Debut: A KPop Demon Hunters Story, cuyo lanzamiento no ha sido oficialmente anunciado pero que podría llegar muy pronto.