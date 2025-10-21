Varapalo en el final de Stranger Things: El personaje favorito no estará en la temporada 5

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de noviembre llegará a Netflix la primera de las tres partes que compondrán la quinta y última temporada de Stranger Things. La exitosa ficción tendrá que cerrar tramas y resolver no pocas cuestiones a lo largo de sus ocho episodios, ofreciendo un final satisfactorio para cada uno de sus personajes. En este sentido, muchos fans esperan que la entrega traiga de vuelta a un personaje especialmente querido, Eddie Munson, algo que Matt Duffer, uno de los creadores de la serie, ha abordado directamente.

Aunque el paso de Joseph Quinn, el actor que dio vida a Eddie, por Stranger Things fue corto, dejó una profunda marca en los espectadores. El personaje hizo su primera aparición en la cuarta temporada, al final de la cual, moría sacrificándose por sus amigos, en una escena tan épica como desgarradora. A pesar de esto, algunos tenían la esperanza de volver a verle en la nueva entrega, esperanza que el mismo Quinn había alimentado a través de ciertos comentarios y que ahora, Duffer ha echado por tierra.

"¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente! Pero no, está muerto", afirmó el realizador en una entrevista concedida a Empire. "De todos modos, Joe está tan ocupado que todo el mundo debería saber que no va a volver. ¡Ha rodado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios va a tener tiempo para venir a rodar Stranger Things? No, por desgracia, descansa en paz. Está completamente bajo tierra", añadió. Y es que, efectivamente, desde su aparición en la serie de Netflix, la fama del intérprete se ha disparado.

En 2024, Quinn formó parte del reparto de Gladiator II y Un lugar tranquilo: Día 1, en cuyo estreno precisamente hizo referencia a su posible regreso a Stranger Things. "Puede que yo también sienta que sí volveré... o puede que no", respondió entre risas en declaraciones a Entertainment Tonight.

Este 2025, el actor ha aparecido en Warfare: Tiempo de guerra y se ha convertido en una estrella marvelita con el estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, donde toma el testigo de Chris Evans como Antorcha Humana, un papel que retomará en 2026 con Vengadores: Doomsday. Además, el intérprete dará vida a George Harrison en los 'biopics' de los Beatles que prepara Sam Mendes.

Las recientes declaraciones de Duffer no hacen sino confirmar lo que ya se podía deducir de algunas fotografías del rodaje. Las imágenes mostraban a Gaten Matarazzo, el actor de Dustin, al lado de la tumba vandalizada de Eddie. Así, ya sea porque desde el inicio los creadores concibieron el suyo como un "personaje trágico", según lo definieron en 2022 en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused, o por la apretada agenda del intérprete, lo cierto es que parece muy poco probable que Quinn regrese para la quinta temporada de la ficción.

Como ya se ha mencionado, la quinta temporada de Stranger Things arrancará con el estreno de sus cuatro primeros episodios el 27 de noviembre. Los tres siguientes capítulos llegarán a la plataforma el 26 de diciembre y habrá que esperar al año que viene, al 1 de enero de 2026, para que el episodio final vea la luz.