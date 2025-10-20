La temporada 5 de Stranger Things responderá, 9 años después, el gran misterio de la serie

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Dividida en tres partes, la quinta y última temporada de Stranger Things arrancará en Netflix el 27 de noviembre con "el comienzo más loco" de toda la serie según prometió su cocreador Ross Duffer. Ahora, los hermanos detrás del proyecto han asegurado que, tras nueve años de emisión, por fin revelarán qué es exactamente el Mundo del Revés (Upside Down) y cómo se creó o de dónde surge esta oscura dimensión alternativa.

"Cada temporada decíamos: '¿Deberíamos hablar de ello?' Y respondíamos: 'No, esperemos'. Y, finalmente, hemos pensado: '¡Bueno, ahora tenemos que hacerlo!'", adelantan los Duffer en una entrevista con Variety donde confirman que los nuevos episodios explorarán la naturaleza del Mundo del Revés.

El tándem creativo añade que la temporada final es un cierre más que satisfactorio para aquellos fans con ansia de respuestas: "Es cohesiva, coherente y conectará con todo lo que ha venido antes. No da la sensación de que hayamos dejado una línea argumental tirada; todo encaja".

"Hemos podido hacer absolutamente todo lo que nos quedaba por hacer con los Demogorgon, el Azotamentes, Vecna, el Mundo del Revés, Hawkins y estos personajes. Es una historia completa. Está terminada", amplían. Además del compromiso con desentrañar los mayores misterios de Stranger Things, los Duffer han avanzado el punto de partida: la temporada abre con todos los protagonistas reunidos en Hawkins, aún bajo cuarentena militar, 18 meses después de los acontecimientos de la cuarta temporada. Así, el arranque vuelve a juntar a los personajes tras un par de entregas donde el grupo estaba dividido en diferentes frentes.

Los creadores de la ficción también desvelaron la duración de los cuatro episodios que conforman el primer volumen de la temporada 5. Titulado Chapter One: The Crawl (que podría traducirse como Capítulo 1: El Rastreo), el inicio tendrá una duración de 1 hora y 8 minutos, mientras que Chapter Two: The Vanishing of... (Capítulo 2: La desaparición de...) se queda en 54 minutos. Chapter Three: The Turnbow Trap (Capítulo 3: La trampa de Turnbow) y Chapter Four: Sorcerer (Capítulo 4: Hechicero), durarán 1 hora y 6 minutos y 1 hora y 23 minutos, respectivamente.

En agosto, los hermanos Duffer compartieron una rápida y reveladora valoración de los dos primeros capítulos: "'The Crawl' es, desde la temporada 1, el primer episodio en el que pasan más cosas y nuestro favorito. 'The Vanishing of...' tiene, con diferencia, el comienzo más loco que hemos hecho nunca. Es una de las secuencias de las que estamos más orgullosos esta temporada".

En la quinta temporada de Stranger Things, cuya segunda parte, compuesta por tres capítulos, verá la luz el 26 de diciembre, y la tercera (reservada para el episodio final) el 1 de enero de 2026, regresan Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Jim), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), Priah Ferguson (Erica), Brett Gelman (Murray) y Jamie Campbell Bower (Vecna). Linda Hamilton, icono de Terminator, se suma al reparto en un papel aún no revelado.