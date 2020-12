La escena post-créditos de The Mandalorian, explicada

La escena post-créditos de The Mandalorian 2, explicada

La escena post-créditos de The Mandalorian 2, explicada - STAR WARS

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Mandalorian ha llegado a su fin con la esperada batalla entre Moff Gideon, que tiene preso a Grogu, y el improvisado grupo de renegados capitaneado por Mando. Para bien o para mal, ambos bandos han chocado, y el episodio final ha dejado muchas sorpresas... incluyendo una sorprendente escena post-créditos.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Dejando a un lado el destino de Baby Yoda, y su futuro entrenamiento con un legendario Maestro Jedi, los últimos minutos de The Mandalorian 2 se dedican al no menos legendario Boba Fett. La serie tiene lugar, aproximadamente, cinco años después de El Retorno del Jedi, y parece que el cazarrecompensas no ha saciado su sed de venganza.

Tras los títulos de crédito -sin artes conceptuales esta vez, solo pantalla en negro- y con el agrio sabor de la despedida de Mando y Baby Yoda aún en la boca del espectador, la acción se traslada al antiguo palacio de Jabba el Hutt, el gran gánster del Borde Exterior en Tatooine, donde el antaño mayordomo del mafioso, Bib Fortuna, ocupa ahora el trono del señor del crimen.

Fennec Shand irrumpe en la estancia matando a todos los esbirros de Fortuna y dejando vía libre para que entre en escena Boba Fett. Hay que recordar que Jabba fue estrangulado hasta la muerte por Leia Organa en El Retorno del Jedi, y parece que, tras su defunción, su lacayo ha ocupado el vacío de poder durante bastante tiempo, ya que aparece más gordo y envejecido.

"¡Boba! ¡Pensé que habías muerto!", exclama Bib Fortuna, que vuelve a estar interpretado por Matthew Wood. "Estoy tan contento de verte, había escuchado muchos rumores", añade antes de que Fett le fulmine con un disparo de su blaster.

Es entonces, tras apartar el cadáver humeante de Bib Fortuna, cuando Boba Fett se sienta en el que antaño fue el trono de Jabba el Hutt con Fennec a su lado. Parece que hay un nuevo señor del crimen en Tatooine.

EL LIBRO DE BOBA FETT

Pero la cosa no acaba ahí, porque tras esta apoteósica escena la pantalla muestra un interesante rótulo: "El libro de Boba Fett: Estreno diciembre de 2021". ¿Qué significa esto exactamente?

¿Ha confirmado Disney un nuevo spin-off de la serie, similar al de Ahsoka Tano? ¿O sólo es el título del primer episodio de la 3ª temporada de The Mandalorian, que se estrenará en Navidad de 2021?

En este punto es difícil decir anda con seguridad, ya que Disney no ha confirmado oficialmente la serie o película de Boba Fett, como si ha hecho con Ahsoka Tano, Lando Calrissian o Obi-Wan Kenobi. Es posible que Los libros de Boba Fett sea una serie limitada de episodios que se estrenen antes de la 3ª temporada de The Mandalorian -sin intervenir en la historia de Mando y Baby Yoda- o que forme parte de la próxima tanda de episodios.

En cuanto a qué contará El libro de Boba Fett, lo más probable es que entremezcle la historia actual del cazarrecompensas y su nuevo reinado en Tatooine, mientras lo mezcla con flashbacks de su pasado, como por ejemplo, cómo logró sobrevivir al sarlacc en El Imperio contraataca.