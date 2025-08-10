Ralph Ineson niega que Galactus sea el gran villano de Los 4 Fantásticos de Marvel: "Es un inconveniente"

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos ya está en los cines. Protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach como los miembros de la primera familia de superhéroes de Marvel, la cinta también cuenta en su reparto con Ralph Ineson y Julia Garner, que dan vida respectivamente a Galactus y Silver Surfer. Y a pesar de que, en las grapas, su personaje es considerado uno de los grandes villanos del multiverso, Ineson ha afirmado que no considera al temible devorador de mundos como tal en absoluto.

"Creo que nadie es el villano en su historia", ha afirmado el actor británico en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. "Así que, si eres actor e interpretas a un villano como villano, es un poco raro porque la gente no funciona así. Los villanos creen que están haciendo el bien o creen que hay una razón para lo que están haciendo", explica.

"Galactus en Los 4 Fantásticos es un inconveniente para la gente de la Tierra porque está a punto de comerse el planeta. No es un villano porque no está eligiendo hacer eso. Es sólo lo que hace", remarca, señalando que "no es malvado". "Yo diría que sí, que es el malo de la película, pero no es un villano", concede.

Por su lado, Garner, que encarna al heraldo de Galactus, la encargada de anunciar su inminente destrucción al planeta, también asegura que no ve a su personaje como a una villana sino como a alguien muy "complejo" y "bastante trágico" por las decisiones que ha tenido que tomar. En todo caso, la actriz apunta que, a lo largo de su carrera, incluso cuando sí ha interpretado a una villana, sentía que era importante "no juzgar" al personaje. "No es blanco o negro, eso es lo que lo hace humano", señala.

Tanto Galactus como Silver Surfer ya han sido llevados a la gran pantalla con anterioridad (si bien, fuera del UCM). Así, en la cinta de 2007 de 20th Century Fox, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer, Galactus era representado como una gran nube oscura y el surfista plateado era encarnado por Doug Jones (con la voz de Laurence Fishburne en versión original). Al presentar al devorador de mundos como un individuo de carne y hueso y a Silver Surfer como una mujer, la cinta de Matt Shakman establece ya de base unas diferencias claras entre ambas versiones de los personajes.

Aunque en un principio el fichaje de Garner fue criticado por un sector del fandom, que reclamó que Silver Surfer debía ser un hombre, cabe decir que la actriz no da vida al mismo personaje que encarnara Jones, ya que, mientras que su surfista era Norrin Radd, el de ella es Shalla-Bal y ambos son personajes de pleno derecho en las grapas.

RESPONSABILIDAD ANTE LOS FANS

Hablando sobre lo que supone unirse a una franquicia tan grande y consolidada como el UCM, la intérprete admite que daba algo de "miedo". "Tienes que esperar lo mejor y esperar lo peor, es una de esas situaciones. Porque es tan personal para esta gente, quiero decir, son tan fans...", explica.

También el director de la cinta admite sentir mucha "presión y responsabilidad" a la hora de tratar unos personajes que le encantan "desde que era niño". "Me encantan estos cómics y sé que hay muchos ahí fuera que comparten esos sentimientos y comparten la pasión por estos personajes. Así que, definitivamente, siento mucha responsabilidad por hacerlo bien", expresa, señalando además que, ante la existencia de un sector del fandom más tóxico o crítico, prefiere "buscar la luz".

"Muchas opiniones vienen de un lugar de pasión que yo respeto", valora el cineasta, admitiendo también que "no se puede complacer a todo el mundo".

EL VALOR DE LA FAMILIA

Por otro lado, una de las claves que Shakman destaca de la cinta es la representación del grupo de superhéroes como una familia real, que es lo que, en su opinión, les hace "únicos". "Hay muchas familias que se han formado en Marvel, como los X-Men o los Vengadores, pero esta es una familia de verdad y tiene un desorden, tiene amor, tiene una conexión profunda que no encuentras en esos grupos que están unidos por un objetivo común. Han crecido juntos o se han enamorado y ahora hay un bebé en camino. Creo que es muy cercano. Todo el mundo sabe lo que es estar en una familia, pero no todo el mundo sabe lo que es ser un superhéroe", reflexiona.

Valorando si el mensaje del "poder del amor" está demasiado trillado o no, el cineasta asegura que sigue siendo "muy importante", añadiendo que Los 4 Fantásticos: Primeros pasos no deja de ser "una película Disney" y ese es "un tropo clásico de las películas de Disney".

"Y el amor puede ser desafiado, puede ser complicado y puede ser difícil y una de las cosas que hemos tratado de hacer es presentar un matrimonio real, en una familia real y eso significa que las cosas no siempre son de color de rosa, las cosas no siempre son perfectas y requieren negociación, paciencia y honestidad", observa.

Dirigida por Shakman, la cinta está protagonizada por Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana, Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa, Ineson como Galactus y Garner como Silver Surfer. Completan el elenco Natasha Lyonne y Paul Walter Hauser, entre otros.