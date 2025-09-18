Brutal tráiler de Marvel Zombies que resucita al Superman del UCM

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Marvel Zombies desembarcará en Disney+ el 24 de septiembre. A solo una semana de su estreno, un brutal adelanto muestra a Ikaris, considerado por los fans marvelitas como uno de los equivalentes de Superman en el UCM junto a Hyperion y Sentry (el Vigía), regresando de entre los muertos.

Las imágenes arrancan con una horda de no muertos, sedientos de sangre, surgiendo de entre las tumbas y dispuestos a causar estragos. En ese instante, Yelena Belova (Florence Pugh) advierte a Red Guardian (David Harbour) y a otros supervivientes que "todos los Vengadores están muertos" y van a por ellos.

When Earth’s Mightiest Heroes fall…who rises?



Stream #MarvelZombies, a Marvel Animation four-part event coming September 24, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yK30VzoazT — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 16, 2025

Acto seguido, el adelanto muestra a las versiones zombis del Capitán América y Ojo de Halcón, mientras Okoye comanda una legión de no muertos. Asimismo, Callisto, la indómita líder de los Morlocks, se ve envuelta en una refriega con uno de ellos, y Blade parte por la mitad a otra de estas temibles criaturas.

Es entonces cuando entra en escena la variante zombie de Carol Danvers/Capitana Marvel, quien despliega todo su poder contra Ikaris de los Eternos. Sin embargo, este, con la mitad de su ser normal y la otra zombificada, le devuelve el golpe en el aire.

Conviene recordar que Ikaris, interpretado por Richard Madden en Eternals, se suicidó lanzándose al Sol al final de la película de Chloé Zhao. Pero la Casa de las Ideas tiende a resucitar cada tanto tiempo a sus personajes, y ha recuperado al personaje en Marvel Zombies, aunque se desconoce si será Madden quien pondrá voz al héroe en esta serie de animación.