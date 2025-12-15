El final de It Bienvenidos a Derry, explicado: ¿Puede Pennywise viajar en el tiempo y es posible matarlo?

El final de It Bienvenidos a Derry y los viajes en el tiempo, explicados: ¿Se puede matar a Pennywise? - HBO MAX

It: Bienvenidos a Derry ha concluido su primera temporada con un final repleto de revelaciones. Y, como era de esperar, las más interesantes tienen que ver con la propia naturaleza de la criatura maligna y sanguinaria que adopta diferentes formas, entre ellas la de Pennywise, para alimentarse de gente, especialmente de niños. Pero... ¿es It invencible?

Una de ellas tiene que ver con cómo . No obstante, esto no le hace invencible, pues ha sido el propio villano quien ha revelado la clave para poder acabar con él.

El episodio 8 de It: Bienvenidos a Derry muestra la batalla final entre los protagonistas y Pennywise, en la que Marge se convierte en uno de los objetivos del villano... y con fin distinto del de calmar su atroz hambre. El payaso aleja a la niña de los demás y, mientras la tiene acorralada, le explica que matarla asegurará su propia supervivencia pues, en el futuro, Marge acabaría convirtiéndose en la madre de Richie Tozier, uno de los miembros del Club de los Perdedores.

Se trata del personaje interpretado por Finn Wolfhard, uno de los protagonistas de Stranger Things, en el filme de Andy Muschietti It y por Bill Hader en su secuela. En It. Capítulo 2, Hader da vida a la versión adulta de Richie quien, junto a sus amigos, logra derrotar, aparentemente, a It. No obstante, Pennywise se propone evitar que esto ocurra acabando con Marge, pues su muerte haría imposible que Richie llegara siquiera a nacer.

Y es que, cuál Doctor Manhattan en Watchmen, el tiempo no existe para Pennywise, lo que le permite existir en distintos planos temporales de forma simultánea. El malvado ente explica todo esto a una atónita Marge mientras sostiene un cártel del futuro que denuncia la desaparición del niño, un rostro que no le dice nada a la joven.

"Tu hijo. ¿Es que no reconoces a tu pequeñín?", le inquiere Pennywise al personaje de Matilda Lawler. "La semilla de tus entrañas apestosas y sus sucios amiguitos me van a provocar la muerte", exclama, fuera de sí. Es entonces cuando el villano revela que el tiempo no existe para él. "¿Es mañana? ¿Es ayer? Todo es lo mismo para el pequeño Pennywise", asegura. Esto explica por qué It sabe que Richie y sus amigos están destinados a acabar con él.

No obstante, justo cuando It comienza a abrir la boca para asestar el golpe final a Marge, el villano se queda paralizado en su sitio y la niña logra escapar. Esto hace posible que el personaje de Lawler acabe convirtiéndose, años después, en la madre de Richie, quien recibe su nombre del amigo de Marge que dio la vida por ella en el incendio del Black Spot.

¿ES POSIBLE MATAR A PENNYWISE?

Aunque los protagonistas logran contener a Pennywise en esta ocasión, evitando que pueda escapar de Derry al colocar el fragmento de piedra estelar en el viejo árbol, esta victoria no es definitiva. A diferencia de lo que ocurre en It. Capítulo 2, donde los perdedores acaban aparentemente con Pennywise aplastándole el corazón, lo único que los protagonistas de It: Bienvenidos a Derry han conseguido es forzarle a que entre en estado de hibernación.

No obstante, hay algo que el villano le dice a Marge cuando la tiene acorralada que arroja algo de luz acerca de cómo podría ser derrotado. Al explicarle a la niña que confunde el "mañana" y el "ayer", pues "todo es lo mismo" para él, matiza que esto "no siempre es fácil". "Estar atrapado en un lugar y una época... ¡No podrán enjaularme! ¡Ellos no!", proclama, poniendo de manifiesto que encerrarle, como acaban haciendo los protagonistas, es la forma de pararle los pies.

Sin embargo, el villano podría estar refiriéndose a otro tipo de encierro, uno en un espacio interdimensional con leyes temporales distintas. Según la mitología de Stephen King, It es un ente sobrenatural proveniente del llamado macroverso. Así, no es tan descabellado suponer que el villano pueda ser encarcelado en un lugar con estas características, dado que este lugar existe en el universo de It.

Por otra parte, It: Bienvenidos a Derry ha mostrado el enorme alcance de los poderes de Dick Hallorann. Gracias a su "resplandor", el personaje de Chris Chalk es capaz incluso de ver a través de los ojos de Pennywise. Tal y como revela King en El resplandor, no se trata de un poder exclusivo de este personaje, por lo que otra persona con esta habilidad podría ser capaz de acabar con It.