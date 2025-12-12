Bill Skarsgard explica la nueva apariencia de Pennywise en el final de It: Bienvenidos a Derry - HBO MAX

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

La irrupción de Pennywise en It: Bienvenidos a Derry se hizo esperar... pero valió la pena. El payaso asesino interpretado por Bill Skarsgrd no apareció hasta el quinto episodio y ahora, tras perpretrar una auténtica masacre en el penúltimo capítulo, el actor ha abordado cómo lucirá su personaje en la entrega final de la serie.

"Andy quería crear una imagen de Pennywise que fuera diferente y única con respecto a las películas. Y eso fue todo", explica Skarsgrd en declaraciones a HBO facilitadas a CulturaOcio.com, señalando que "hay otras diferencias sutiles". "Parece un poco más de época. La peluca es diferente", apunta el actor, quien ya encarnó al temido villano en las adaptaciones de la novela de Stephen King a cargo de Andy Muschietti, It y su secuela.

Respecto al vestuario de su personaje, Skarsgrd explica que, a pesar de ser "esencialmente el mismo", cuando Pennywise "se ve obligado a despertar de nuevo tras volver a la hibernación, vuelve casi completamente teñido de rojo sangre". "Así que si quieres disfrazarte para Halloween como el Pennywise de la serie, tendrás que teñirte de rojo desde aquí", bromea el actor, señalándose el labio superior. De esta manera, asegura, podría deducirse que alguien va disfrazado "de Bienvenidos a Derry y no de It: Capítulo Uno o Dos".

Esta sanguinolienta apariencia de Pennywise encuentra su explicación justo en los últimos compases del episodio 7, que muestran al payaso asesino durmiendo en un depósito lleno de sangre y restos de cadáveres humanos en su recién iniciada hibernación. Pero de repente, al percibir que los militares han retirado una de las reliquias de roca que componían su cárcel, el ente despierta y aparece en el siguiente plano, cubierto casi por completo de sangre, en casa de Will acehando al joven. Además, el tráiler del último capítulo muestra a Pennywise tal y como Skarsgrd le describe: cubierto de sangre desde la boca hasta los pies.