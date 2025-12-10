Pennywise tiene hambre en el salvaje tráiler del final de It: Bienvenidos a Derry

Sangriento tráiler del final de It: Bienvenidos a Derry, con una desaparición y Pennywise fuera de sí - HBO MAX

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

El final de It: Bienvenidos a Derry es inminente, con tan solo un episodio restante para que la serie concluya su andadura en HBO Max. Un desenlace en el que, tal y como adelanta el tráiler del octavo y último episodio, la desaparición de un personaje clave lanzará a los protagonistas a verse cara a cara con un Pennywise insaciable y completamente desatado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El séptimo episodio de It: Bienvenidos a Derry concluía dejando un enorme cliffhanger pues, cuando parecía que Will al fin estaba a salvo tras la terrible masacre del Black Spot, Pennywise aparecía en la casa del niño, abalanzándose de imprevisto sobre él y dejando en el aire su destino.

No obstante, el tráiler del siguiente episodio, que será el último de la temporada, ha adelantando que, por el momento, Pennywise parece no haber acabado con el niño, sino que lo capturado.

Así, el villano parece haber adoptado un 'modus operandi' que recuerda al que ya adoptara en It, la película de Andy Muschietti donde el secuestro del pequeño Georgie a manos de Pennywise es el detonante de la historia. It: Bienvenidos a Derry se ambienta en los años 60, funcionando como precuela de la primera película de Muschietti, que ubica su trama en los 80.

En el avance, Ronnie sostiene entre sus manos, horrorizada, un panfleto que informa sobre la desaparición de su amigo Will. La niña comprende inmediantamente que It le ha capturado. Como ya venía ocurriendo en el episodio 7, los poderes de Dick Hallorann están fuera de control y, según adelanta el tráiler, su "resplandor" podría ir incluso un paso más allá, conectando con la mente del mismísimo Pennywise.

El villano se muestra completamente fuera de sí, cubierto de sangre desde la boca hasta los pies, después de ser liberado por el empeño del ejercito de romper la jaula en la que los nativos de Derry lo tenían encerrado. El tráiler también adelanta que It no solo acabará con sus víctimas devorándolas, sino también hipnotizándolas, como ya hizo con Ingrid en el episodio 7. Los militares e incluso Charlotte, la madre de Will, aparecen armados hasta los dientes en este brutal enfrentamiento contra Pennywise.