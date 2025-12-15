La escena post-créditos del final de It: Bienvenidos a Derry, explicada: ¿Quién es Elfrida Marsh?

El cameo de Beverly que conecta el final de It: Bienvenidos a Derry con las películas, explicado - HBO MAX

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ha concluido su primera temporada con un final impactante, aterrador, emotivo... y también sorprendente gracias a un inesperado cameo que conecta directamente con las películas. Y es que, tras el desenlace, la serie de HBO Max incluye una escena extra que cuenta con un rostro muy familiar para los fans de la saga, un personaje que será clave en la lucha contra It en el ciclo posterior al mostrado en la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de relatar en una potente 'season finale' cómo los protagonistas logran contener a Pennywise gracias al fragmento de roca estelar, los últimos compases del episodio 8 se centran en Ingrid Kersh (Madeleine Stowe), quien aparece en el psiquiátrico de Juniper Hill ataviada con una camisa de fuerza. Mientras los médicos tratan de calmarla, la mujer delira sobre unos lobos y repite sin parar que mataron a su padre. La serie avanza en el tiempo 28 años hacia delante, hasta el año 1988, con Joan Gregon dando vida a la versión anciana de Ingrid.

La mujer sigue internada en el psiquiátrico y es allí donde, siguiendo el sonido de gritos y llantos, descubre en una habitación cercana que otra interna llamada Elfrida Marsh se ha suicidado colgándose con una sábana. A sus pies, su marido y su hija lloran su muerte abrazados, hasta que el hombre se quita de encima a su hija de un desagradable y violento empujón. Cuando esta se gira, queda revelada su identidad: se trata de Beverly, interpretada por Sophia Lillis, una de las integrantes del Club de los Perdedores en las películas de It que, años más tarde, lograría contener a Pennywise junto a sus amigos.

QUIEN MUERE EN DERRY...

"Querida, no estés triste. Ya sabes lo que se dice sobre Derry: que quien muere aquí, no muere del todo", le dice Ingrid a la chica, mostrando una inquietante sonrisa. Años después, ya adulta, Beverly volvería a oír estas palabras, solo que esa vez no provendrían de la verdadera Ingrid, sino de It haciéndose pasar por ella.

En It. Capítulo 2, Beverly, ya adulta, visita el piso de la anciana pensando que su padre sigue viviendo allí. No obstante, este cameo de Lillis en la serie revela que esta visita al piso de Ingrid no habría sido la primera vez que ambos personajes coinciden.

El suicidio de la madre de Beverly es mencionado en las películas y esta escena en It: Bienvenidos a Derry ya pone de manifiesto el maltrato que la joven sufre por parte de su padre. En It. Capítulo 2, un flashback muestra cómo Alvin Marsh culpa a su hija Beverly del suicidio de su mujer, llegando a decirle que fue culpa suya que muriera.