Los creadores de It: Bienvenidos a Derry justifican los cambios respecto al libro en el 1x07

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ha mostrado en un séptimo episodio el incendio en el Black Spot, un acontecimiento clave en la novela de Stephen King. No obstante, los fans más conocedores del material original se habrán percatado de algunos cambios que la serie ha introducido al abordar la masacre. Unas modificaciones que los creadores han explicado, alegando que no suponen cambios sustanciales en la trama y rememorando que tuvieron que suprimir elementos de la escena como... ¿un pájaro gigante?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En un panel celebrado este fin de semana en la Comic Con Experience (CCXP) de Brasil, Andy Muschietti, cocreador de la serie, aseguró que el incendio del Black Spot en la serie "es prácticamente igual que en el libro", pero "los acontecimientos que conducen a la atrocidad son diferentes". "Los personajes, las tramas y los arcos narrativos convergen en el Black Spot en el episodio 7 de una manera diferente a como lo hacen en el libro", explicó Muschietti en declaraciones recogidas por ScreenRant.

"Las motivaciones de este grupo de cabrones son diferentes: en la serie es porque están buscando a Hank Grogan, algo que no ocurre en el libro. Lo que tienen en común es que se trata de un crimen de odio por motivos raciales", afirmó. "Bueno, es lo mismo. Hank Grogan no es más que una excusa", añadió su hermana Bárbara, también creadora de la serie.

Por su parte, Brad Caleb Kane, showrunner de la ficción junto a Jason Fuchs, ya señaló otra diferencia entre esta escena en la serie y en el material original pues, en la novela, It no aparece como Pennywise, sino que adopta la forma de un pájaro gigante. "Simplemente no se incluyó en el rodaje final por razones prácticas. Esa es la respuesta sincera: por razones presupuestarias", confesó el cineasta, asegurando que el pájaro aparecía en "varios borradores del episodio".

"El Black Spot es un set gigante", relató Kane, explicando que "en las series normalmente se dispone de diez, doce, quizá hasta trece días de producción, y eso siendo generosos". Pero en el caso de este capítulo, aseguró, "trece días de producción solo darían para rodar el incendio del Black Spot, quizá diez días de producción, y en el 1x07 se cuenta mucho más que el incendio".