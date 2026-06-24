1098394.1.260.149.20260624121133 Steve Toussaint, Corlys en La Casa del Dragón, aborda su incierto destino tras la Batalla del Gaznate: "Tened paciencia" - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón ha dado a los fans el enfrentamiento que tanto tiempo llevaban esperando, la brutal Batalla del Gaznate. Como no podía ser de otra manera, esta ha tenido alguna que otra baja importante y si bien los espectadores no pueden estar seguros de una en particular, las palabras de una de las estrellas de la serie parecen ofrecer un rayo de esperanza.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Mientras que la muerte de Jacaerys en el Gaznate queda fuera de toda duda, el destino de Corlys es más incierto. El líder de la casa Velaryon cae al mar antes de poder vencer a la almirante Lohar y no vuelve a aparecer en el resto del capítulo. Aunque en el caso de un personaje secundario esto significaría una muerte segura, en el de uno tan importante como la Serpiente Marina, la pregunta queda en el aire.

Para los fans que están preocupados por la suerte de lord Corlys Velaryon, el actor que le da vida en la ficción, Steve Toussaint, tiene unas palabras de aliento: "Tened paciencia". "Esta mañana me ha llegado un mensaje por WhatsApp de alguien muy amable que me preguntaba: '¿Te has muerto?. Dímelo, porque no puedo esperar hasta la semana que viene'. Literalmente", ha revelado el intérprete en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

El actor expone que a ese mensaje había respondido con un simple emoticono, llevándose el dedo a los labios para representarlo. "No me corresponde a mí decirlo, pero que aguanten, que no se rindan", expresa, mientras que Phoebe Campbell le aseguraba que era "literalmente, el personaje más difícil de matar".

¿UN SPIN-OFF DE LORD CORLYS VELARYON, LA SERPIENTE MARINA?

Los comentarios de ambos intérpretes parecen apuntar a que lord Corlys habría sobrevivido a la Batalla del Gaznate, pero habrá que esperar hasta futuros episodios para confirmarlo. Por otro lado, cabe recordar que en el pasado ha habido conversaciones sobre un posible spin-off de la Serpiente Marina, relatando sus aventuras de juventud y, aunque no pudo dar mucha información al respecto, el actor confirmó que sigue en pie.

"Me encantaría participar si finalmente se hace. No estoy seguro. Lo último que me dijeron es que había planes para una versión de animación", apunta Toussaint. "La última vez que hablé con George [R. R. Martin], me dijo que el proyecto sigue en marcha", añade, pero apuntando que hay varios proyectos ambientados en el mundo de Poniente en distintas fases de desarrollo, por lo que no sabe.