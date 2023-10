El final de La caída de la casa Usher, explicado: ¿Por qué mueren y cuál es el pacto de Verna y Pym?

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado La caída de la casa Usher, serie creada por Mike Flanagan e inspirada en la obra de Edgar Allan Poe. La ficción cuenta la historia de la caída en desgracia de la familia Usher, herederos multimillonarios de la ficticia Fortunato Pharmaceuticals.

La dinastía que protagoniza la serie que arrasa en Netflix tiene un oscuro final, un destino que se remonta a décadas atrás. Un terrible desenlace que contiene algunos aspectos que merece la pena analizar al detalle.

¿POR QUÉ MUEREN LOS USHER?

En el episodio 1, los jóvenes Roderick y Madeline conocen a una camarera llamada Verna (Carla Gugino) en la víspera de Año Nuevo de 1979. Es cálida y amigable, pero hay algo misterioso en ella. Verna reaparece varias décadas después, cuando cada uno de los hijos de Roderick muere, y en el octavo y último episodio se revela que el hermano y la hermana hicieron un trato mortal con Verna en esa fatídica noche. Después de asesinar al ejecutivo de Fortunato, Rufus Griswold (Michael Trucco), los hermanos se dirigen a un bar para pensar una coartada. "Roderick Usher es un tipo que nunca ha tenido que pagar por ninguna falta. Ha avanzado en su vida sin impedimentos a expensas de todos y de todo lo que lo rodea", declaró a Netflix Bruce Greenwood, uno de los actores que encarna a Roderick.

Verna ya lo sabe todo y confronta a Roderick y Madeline sobre el asesinato. Ella promete que nunca serán condenados por su crimen, siempre y cuando acepten un trato. Los Usher lograrán un gran éxito, pero su linaje morirá justo antes de la muerte de Madeline y Roderick. A medida que cada uno de los hijos de los Usher crece disfrutando de su lujosa vida, no se dan cuenta de que su destino ya está sellado.

EL TRATO DE VERNA Y PYM

Como mediador de la familia Usher, Arthur Pym (Mark Hamill) ha trabajado incansablemente para ayudar a encubrir sus crímenes. El personaje no es testigo de ningún suceso sobrenatural durante la mayor parte de la serie, pero eso cambia al final cuando Pym intenta matar a Verna en la casa de la infancia de los Usher. Lo que no sabe es que Verna no puede morir y es ella quien saca a la luz un expediente incriminatorio sobre Pym que puede hacer que le detengan.

"Lo encontrarán o no. Puedes salir montado en el fénix de las cenizas de Fortunato o puedes ver cómo vuela desde una cárcel federal", le dice Verna, que le pregunta qué puede ofrecer. "No tengo garantías. Las garantías son ventajas y nadie tendrá ventaja sobre mí. Ningún hombre o mujer ha tenido ventaja sobre mí en 70 años de vida. No voy a ceder ese terreno. No tan cerca del final. Gracias por tu consideración y por tu generosa oferta, pero creo que jugaré mis cartas", contesta Pym, rechazando el trato.

ASÍ MUERE LENORE

A diferencia de todos los miembros de su familia, Lenore (Kyliegh Curran) siempre ha mostrado buena conciencia. Ha sido testigo de la locura que el dinero ha infligido a su familia y le pide a Roderick que disuelva Fortunato. "Aún no es demasiado tarde para arreglarlo", le dice a su abuelo, sugiriendo que usen su dinero para reparar el daño que han causado.

Pero ella sigue siendo una Usher, y un trato es un trato: todo miembro de la familia tiene que morir. Cuando Lenore regresa al dormitorio de invitados, encuentra a Verna con los ojos llorosos, sentada en su cama. "Hay muchas cosas de mi trabajo que me encantan, pero hay momentos como este que no me aportan ninguna alegría", dice Verna. Ella le dice a Lenore que su madre, Morella (Crystal Balint), se recuperará completamente de sus quemaduras y usará el dinero de Fortunato para iniciar una ONG llamada Fundación Lenore. De esta manera, Morella salvará millones de vidas, y todo gracias a Lenore. "Cuando saliste de esa casa, cuando desafiaste a tu padre, hiciste eso. Esa elección que tomaste tiene un efecto en millones de vidas", agrega. Verna coloca entonces su dedo en la frente de Lenore y ella muere sin dolor.