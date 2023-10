La caída de la casa Usher: Carla Gugino confirma la identidad de Verna, su personaje

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado La caída de la casa Usher, serie creada por Mike Flanagan e inspirada en la obra de Edgar Allan Poe. El reparto cuenta con Carla Gugino, quien interpreta a un misterioso personaje del que se ha dicho que podía ser un demonio o una personificación del Cuervo del poema de Poe. Ahora la actriz ha revelado en una entrevista quién es realmente su personaje.

En un vídeo para Netflix, Gugino ha dado más detalles sobre su personaje. "Ella no es el diablo... ¡Ni siquiera es malvada! Mi personaje, y estoy muy emocionada de hablar de ella, se llama Verna, que es un anagrama de Raven (Cuervo), así que soy el Cuervo", confirmó.

