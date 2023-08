Primeras imágenes de La caída de la casa Usher, la despedida del terror de Mike Flanagan de Netflix

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Tras los éxitos de La maldición de Hill House o Misa de medianoche, Mike Flanagan estrena su última serie de terror en Netflix. Se trata de La caída de la casa Usher, adaptación de Edgar Allan Poe que llegará el próximo 12 de octubre a la plataforma.

El creador de ficción ha fichado por Amazon Prime Video pero estrenará su último proyecto unas semanas antes de Halloween y con el mítico Mark Hamill de Star Wars en el reparto. Y, a pocos meses de su estreno, Netflix ha lanzado las primeras imágenes de la serie y un tétrico y breve primer teaser.

Nevermore.



THE FALL OF THE HOUSE OF USHER premieres OCTOBER 12 on NETFLIX. pic.twitter.com/I30hpWxP4V — Mike Flanagan Source (@flanagansource) August 10, 2023

"En esta diabólica serie basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido la empresa Fortunato Pharmaceuticals en un emporio sinónimo de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeline conocieron en su juventud", reza la sinopsis oficial de la última serie de Mike Flanagan para Netflix.

Edgar Allan Poe + Mike Flanagan = 'La caída de la Casa Usher'. La nueva miniserie del creador de 'La maldición de Hill House' llega el 12 de octubre. pic.twitter.com/8kJmqxYchk — Netflix España (@NetflixES) August 10, 2023

El creador de ficción ha aportado recientemente novedades positivas sobre uno de sus nuevos proyectos en Amazon Prime Video, la adaptación de la saga de La Torre Oscura de Stephen King. "Tenemos algunos enfoques innovadores para la realización de los que realmente no puedo hablar... Pero lo que puedo decir es que respecto a mis temores de que cualquier avance fuera a ser borrado [por la huelga], bueno, realmente no me preocupo por eso. Estamos en un buen lugar. Por supuesto, somos solidarios con el sindicato de guionistas y actores, y una vez que se atiendan esas necesidades y todos regresen al trabajo, creo que es cuando despegará. Pero va muy bien", ha expuesto sobre La Torre Oscura.

Antes de la esperada adaptación, La caída de la Casa Usher llegará a Netflix el 12 de octubre protagonizada por Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell, Mark Hamill, Kate Siegel, Zach Gilford, Henry Thomas, Samantha Sloyan y Annabeth Gish.