El creador de La caída de la casa Usher explica la polémica con los gatos en la serie

Si por algo se caracteriza La caída de la casa Usher es porque todos sus protagonistas mueren de forma violenta. Sin embargo, Mike Flanagan, el creador de la serie, ha tenido que salir a la palestra para explicar una de las muertes más polémicas e inesperadas de la ficción de Netflix tras su cuarto episodio.

La parca acecha a la dinastía Usher, condenando a sus miembros a morir brutalmente en cada uno de sus capítulos. Tanto es así que la muerte de Pluto, el gato de Leo Usher, oveja negra del clan, dejó en estado de shock a los fans en su tercer episodio.

Leo cree que ha matado al animal. Por esa razón decide encubrirlo y acude al refugio de animales con la intención de adoptar a otro felino de idéntico aspecto en el cuarto capítulo de la serie, titulado, El gato negro. Poco podía imaginar que este minino no solo le atormentaría dejándole cadáveres de roedores por todo el apartamento o atacándole a basa de arañazos, sino también que le costaría su propia vida.

Verna (Carla Gugino), quien es capaz de cambiar de forma y aparecerse como alguien diferente para cada miembro de la familia Usher, se encuentra presente en el instante en que Leo, tras cargar contra el animal, termina cayendo por la barandilla y muriendo en el proceso. Pero las cosas no son siempre como parecen.

Y al final se descubría que Leo sufría alucinaciones y Pluto, que lleva un distinguido collar de Gucci, no solo estaba vivo, sino danzando sobre el cadáver de este miembro del clan Usher. A raíz de lo acontecido, en X, antes Twitter, un fan le preguntó a Flanagan si tenía algún problema con los gatos como para tratarlos tan atrozmente en la serie. La respuesta del showrunner fue tan aclaratoria como contundente.

"Vale, a ver, 'El gato negro' fue escrito por Edgar Allan Poe. En SU versión, hay un gato asesinado. En MÍ versión se revela que el asesinato del gato es una alucinación. Y en MI versión, el gato está vivito y coleando. Así que, ¿quién odia a los gatos?", contestó Flanagan sobre su posible aversión por los felinos.

